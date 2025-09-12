Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La comitiva que representa a Salta en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) está integrada por 46 representantes: 34 atletas y 12 técnicos, que llevarán la bandera provincial a una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Los atletas salteños que participan de los Juegos son : Milagros D’Amico (atletismo), Leonardo Albarracín (atletismo), Maximiliano Díaz (atletismo), Maximiliano Albarracín (atletismo), Ricardo Colque (ciclismo MTB), Máximo Mena (judo), Maximiliano Farfán (judo), Andrés Guari (karate), Eduardo Bermejo (karate), Lucas Rocabado (karate), Verónica Rinaldi (karate), Selena Ibarra (karate), Alejandra Calderón (karate), Bianca Espina (karate), Jimena Arias (karate), Mariana Saldaño (karate), Francisco Caliba (karate), Solana Mercado (levantamiento de pesas), Nicolás Barrera (levantamiento de pesas), Joan Paz (levantamiento de pesas), Emiliano López (taekwondo), Facundo Albornoz (taekwondo), Pablo Acosta (ajedrez), Nerina Gaite (ajedrez), Carolina Díaz (gimnasia trampolín), Nerea Luna (pentatlón moderno), Iván Cruz (tiro deportivo), Andrés Díaz (béisbol 5), Ámbar Saracho (béisbol 5), Emilia Suárez (béisbol 5), Tiana Cala (béisbol 5), Alfonsina Jarruz (béisbol 5), Thiago Palacios (béisbol 5), Valentín Altamirano (béisbol 5), Facundo Pinto (béisbol 5).

Los técnicos que acompañan a los deportistas son: Carlos Visentini (atletismo), Mirko Del Pin (judo), Elizabeth Copes (judo), Oscar Caliba (karate), Norma Pinto (karate), Jesús Burgos (levantamiento de pesas), José Paz (levantamiento de pesas), Pablo Guerra (taekwondo), Sebastián Palomo (ajedrez), Roberto Fayón (gimnasia trampolín), José Ortuño (béisbol 5), Bibiana Galindo (béisbol 5).