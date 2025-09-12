Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.

Deportes12/09/2025

103801-salta-presente-en-los-juegos-argentinos-de-alto-rendimiento

La comitiva que representa a Salta en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) está integrada por 46 representantes: 34 atletas y 12 técnicos, que llevarán la bandera provincial a una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Los atletas salteños que participan de los Juegos son : Milagros D’Amico (atletismo), Leonardo Albarracín (atletismo), Maximiliano Díaz (atletismo), Maximiliano Albarracín (atletismo), Ricardo Colque (ciclismo MTB), Máximo Mena (judo), Maximiliano Farfán (judo), Andrés Guari (karate), Eduardo Bermejo (karate), Lucas Rocabado (karate), Verónica Rinaldi (karate), Selena Ibarra (karate), Alejandra Calderón (karate), Bianca Espina (karate), Jimena Arias (karate), Mariana Saldaño (karate), Francisco Caliba (karate), Solana Mercado (levantamiento de pesas), Nicolás Barrera (levantamiento de pesas), Joan Paz (levantamiento de pesas), Emiliano López (taekwondo), Facundo Albornoz (taekwondo), Pablo Acosta (ajedrez), Nerina Gaite (ajedrez), Carolina Díaz (gimnasia trampolín), Nerea Luna (pentatlón moderno), Iván Cruz (tiro deportivo), Andrés Díaz (béisbol 5), Ámbar Saracho (béisbol 5), Emilia Suárez (béisbol 5), Tiana Cala (béisbol 5), Alfonsina Jarruz (béisbol 5), Thiago Palacios (béisbol 5), Valentín Altamirano (béisbol 5), Facundo Pinto (béisbol 5).
Los técnicos que acompañan a los deportistas son: Carlos Visentini (atletismo), Mirko Del Pin (judo), Elizabeth Copes (judo), Oscar Caliba (karate), Norma Pinto (karate), Jesús Burgos (levantamiento de pesas), José Paz (levantamiento de pesas), Pablo Guerra (taekwondo), Sebastián Palomo (ajedrez), Roberto Fayón (gimnasia trampolín), José Ortuño (béisbol 5), Bibiana Galindo (béisbol 5).

Te puede interesar
103806-estan-abiertas-las-inscripciones-para-la-copa-guemes-2025-20250911121256

Están Abiertas las inscripciones para la Copa Güemes 2025

Deportes12/09/2025

La Copa Güemes integra la Copa Macacha y la Copa Martín Miguel de Güemes, destinada a jóvenes de las categorías Sub-15 y Sub-18, en la rama masculina y femenina. La competencia de Fútbol 5 se desarrollará en toda la provincia y los delegados de los equipos tienen tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribir a los equipos.

360

Russo quiere estar mando de Boca ante Rosario Central

Deportes12/09/2025

La intención del entrenador es poder viajar junto al equipo a Rosario para estar ante el "Canalla", club con el que tiene una importante historia y en donde es ídolo. El entrenador se recuperó de una infección urinaria por la que estuvo internado tres días en el Fleni de Belgrano. Tras recibir el alta médica, los especialistas le indicaron reposo en su domicilio, motivo por el cual se demoró su regreso al club.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail