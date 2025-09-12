Russo quiere estar mando de Boca ante Rosario Central

La intención del entrenador es poder viajar junto al equipo a Rosario para estar ante el "Canalla", club con el que tiene una importante historia y en donde es ídolo. El entrenador se recuperó de una infección urinaria por la que estuvo internado tres días en el Fleni de Belgrano. Tras recibir el alta médica, los especialistas le indicaron reposo en su domicilio, motivo por el cual se demoró su regreso al club.

Deportes12/09/2025

Miguel Ángel Russo dejó atrás la infección urinaria que lo tuvo varios días internado y este jueves dirigió la práctica del plantel de Boca. El DT volvió a liderar el entrenamiento pensando en el cruce ante Rosario Central en Arroyito.

El equipo trabaja para visitar al "Canalla" en Arroyito este domingo y solo habría un cambio en el once titular respecto del equipo que viene de vencer a Aldosivi: ingresará Leandro Brey en el arco por el lesionado Agustín Marchesin.

Por otro lado, volverían a ser convocados Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino, que podría quedarse en el banco.

