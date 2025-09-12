Russo quiere estar mando de Boca ante Rosario Central

Miguel Ángel Russo dejó atrás la infección urinaria que lo tuvo varios días internado y este jueves dirigió la práctica del plantel de Boca. El DT volvió a liderar el entrenamiento pensando en el cruce ante Rosario Central en Arroyito.

El equipo trabaja para visitar al "Canalla" en Arroyito este domingo y solo habría un cambio en el once titular respecto del equipo que viene de vencer a Aldosivi: ingresará Leandro Brey en el arco por el lesionado Agustín Marchesin.

Por otro lado, volverían a ser convocados Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino, que podría quedarse en el banco.