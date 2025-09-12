La AFA dio lugar al reclamo de Racing, le redujo la sanción a Gustavo Costas y el DT estará presente ante San Lorenzo

Tras ver la roja ante Tigre, Gustavo Costas fue informado y sancionado por cuatro partidos por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Luego de su ausencia frente a Argentinos y Unión, el DT podrá estar este viernes a las 19 hs. en el duelo de Racing ante San Lorenzo.

El órgano dio el visto bueno a la solicitud de la “Academia” y el entrenador campeón de la Copa y Recopa Sudamericana retomará sus funciones tras el breve interinato de su colaborador Francisco Bersce y su hijo Federico.

La resolución parcial le da a Costas la posibilidad de volver a la conducción de Racing y su pena inicial queda suspendida por el plazo de 45 días en los cuales el DT estará sometido a un periodo de prueba.