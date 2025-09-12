Racing busca cortar la malaria en el Cilindro ante un San Lorenzo en alza

Racing y San Lorenzo se enfrentarán desde las 19 en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El partido tendrá a Ariel Penel como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR, con televisación de ESPN Premium.

El presente de la “Academia” preocupa: perdió los cuatro partidos que jugó en su casa en lo que va del certamen (ante Barracas Central, Estudiantes, Tigre y Unión) y acumula tres derrotas seguidas.