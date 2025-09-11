Nicolás Maduro dijo que hay 284 “frentes de batalla” ante el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.
Jair Bolsonaro es el tercer expresidente en la historia de Brasil en ser condenado
El líder de la ultraderecha tendrá que cumplir una condena de 27 años y tres meses por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Lula da Silva.El Mundo11/09/2025
El expresidente Jair Bolsonaro se convirtió este jueves en el tercer ex jefe de Estado de Brasil condenado por la Justicia, al ser sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por golpismo.
El líder de la ultraderecha, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, tendrá que cumplir condena por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Estos son los otros dos presidentes brasileños que fueron condenados:
Luiz Inácio Lula da Silva
Ejerce actualmente su tercer mandato tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.
Fue condenado en dos procesos por corrupción asociados a sendas constructoras implicadas en la operación Lava Jato, el primero en 2017 y el segundo en 2019.
Fue condenado inicialmente a penas de siete y doce años de cárcel, aunque en instancias superiores esos tiempos se revisaron varias veces. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló ambos procesos en 2021 por fallos procesales.
Lula pasó 580 días de reclusión en el calabozo de la Policía Federal en Curitiba. Fue puesto en libertad en noviembre de 2019 porque el Tribunal Supremo le permitió apelar en libertad.
Fernando Collor de Melo
Fue jefe de Estado entre 1990 y 1992. Fue condenado en 2023 por el Tribunal Supremo a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por su complicidad en el desvío de recursos de la distribuidora de combustibles estatal BR.
Debido a su edad (76 años) y sus problemas de salud, la corte le concedió el benefició del arresto domiciliario, que cumple desde el pasado abril en su mansión en la ciudad de Maceió.
La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
