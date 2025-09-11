Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia.
El FBI intensificó la búsqueda del asesino del activista conservador Charlie Kirk
La agencia federal lanzó una convocatoria pública tras la falta de pistas concretas, mientras analiza videos y testimonios del tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.El Mundo11/09/2025
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) desplegó todavía sin éxito un intenso operativo de búsqueda para capturar al asesino del activista conservador Charlie Kirk.
Ante la ausencia de pistas firmes, el FBI lanzó una convocatoria publica para acceder a cualquier indicio que permita hallar al francotirador que asesinó a Kirk y conmocionó a los Estados Unidos, al margen de las posiciones ideológicas y las pertenencias partidarias.
El FBI incautó dos vídeos tomados con celular que muestra al posible asesino arriba de un techo, en las cercanías del escenario que ocupaba Kirk para contestar las preguntas de los estudiantes que habían llegado a la Universidad del Valle de Utah.
Los videos grabados antes y después del tiroteo muestran a una persona en la azotea del Centro Losee de la Universidad de Utah, a más de 90 metros de donde Kirk estaba hablando.
En uno de los videos que tiene el FBI, un testigo afirma haber visto a alguien correr por el techo y tumbarse. Y en el segundo video, se ve al presunto asesino huyendo del lugar después del tiroteo.
Sobre esos vídeos que duran segundos, el FBI aplicó inteligencia artificial para tratar de identificar al tirador e hizo exhaustivas pericias en el techo del Centro Losee, además de recoger los testimonios de los estudiantes que observaron la escena y la registraron con sus celulares.
“Contamos con todos los recursos dedicados a esta investigación, incluidos los recursos tácticos, operativos, investigativos y de inteligencia”, posteó Robert Bohls, agente especial de la oficina del FBI en Salt Lake City, en la cuenta oficial de X.
En esa misma cuenta de X, el FBI añadió: “Se cree que el tiroteo fue un ataque dirigido y que el tirador disparó desde la azotea de un edificio hacia el lugar del evento público en el patio estudiantil”.
El FBI también tiene el material en crudo de las cámaras de seguridad de la Universidad de Utah, pero es su calidad es muy pobre y llevará horas revisar todo su contenido.
Minutos después del ataque, el FBI detuvo como sospechoso a George Zinn, que al final probó que no tenía vinculación con la muerte de Kirk. Sin embargo, Zinn quedó encarcelado bajo el cargo de obstrucción de la justicia.
La detención de Zinn provocó un error grave cometido por Kash Patel, director del FBI. Patel aseguró en su cuenta oficial de X que el asesino de Kirk ya estaba detenido. No era cierto.
A continuación, el FBI capturó a un segundo sospechoso: Zachariah Qureshi, que fue puesto en libertad tras un intenso interrogatorio.
La investigación del FBI está bajó fuerte presión política. Donald Trump grabó un discurso en la Casa Blanca, adonde prometió encontrar a los asesinos de Kirk.
Trump y Kirk tenían excelente relación personal, además de las coincidencias ideológicas. Kirk movilizó el voto joven y conservador para apoyar a Trump como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
“Mi administración encontrará a cada uno de los que participaron en esta atrocidad y en otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan”, dijo Trump en un mensaje de cuatro minutos que se grabó en el Salón Oval.
Y completó: “Un asesino intentó silenciar a Charlie con una bala, pero fracasó, porque juntos aseguraremos que su voz, su mensaje y su legado vivan por generaciones. Hoy, por este atroz acto, la voz de Charlie se ha vuelto más grande que nunca”.
Cuando ya era noche en Washington, el FBI aún no tenía indicios firmes para capturar al asesino de Kirk, una figura emblemática para los jóvenes conservadores de Estados Unidos.
Diosdado Cabello advirtió a EEUU que Venezuela está lista para “cualquier guerra prolongada”El Mundo11/09/2025
El número dos del chavismo asegura que el régimen de Maduro utilizará todos los recursos para defender el país en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa, el chofer de la pipa se reporta en estado de gravedad.
Un pasajero de crucero se lanzó al mar en Puerto Rico para escapar de una deuda de casinoEl Mundo11/09/2025
El insólito episodio ocurrió en el puerto de San Juan cuando el hombre intentaba evadir el pago de más de 16 mil dólares en apuestas a bordo.
La isla quedó sin suministro eléctrico este miércoles por una falsa alarma de sobrecalentamiento en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país.
Conmoción en EEUU: murió el activista de derecha aliado de Trump que había sido baleado en un actoEl Mundo10/09/2025
Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras ser herido de bala en el cuello en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.