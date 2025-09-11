La Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe a Lula da Silva

El fallo definitivo se conocería este viernes, pero ya tres de los cinco jueces votaron a favor de la condena.

La jueza Cármen Lúcia Antunes fue quien inclinó la balanza este jueves al votar a favor de la condena, sumándose a sus colegas Alexandre de Moraes y Flávio Dino. "Querían dañar y secuestrar el alma de la República", expresó, aludiendo al intento de deslegitimar el proceso electoral.

Según el juez Moraes, el plan golpista comenzó en 2021 y culminó el 8 de enero de 2023, cuando más de 1400 personas invadieron los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Ejecutivo en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula.

Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales, audiovisuales y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con la coordinación de los ataques desde el Palacio del Planalto. Incluso se mencionó un presunto plan para asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio juez Moraes.

Cabe destacar que es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente y altos mandos militares son condenados por intentar un golpe de Estado.

Bolsonaro y sus posibilidades de ir a prisión

La condena podría implicar hasta 43 años de prisión para Bolsonaro. Aunque el fallo aún no está firme, el escenario judicial es adverso para el exmandatario, que permanece en arresto domiciliario desde agosto y no asistió a las audiencias por supuestos problemas de salud.

Mientras tanto, sectores del bolsonarismo ya impulsan un proyecto de amnistía en el Congreso, y el expresidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo a Bolsonaro, denunciando una "caza de brujas" y aplicando sanciones comerciales contra Brasil.

El líder opositor de Brasil -de 70 años-, fue acusado de liderar una organización criminal armada que buscaba desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y perpetuarlo en el poder. La Fiscalía lo procesó por:

Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho.

Golpe de Estado.

Asociación criminal armada.

Daño calificado.

Destrucción de patrimonio público protegido.

Sus aliados en el Congreso, donde la derecha tiene mayoría, impulsan un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y a los implicados en los hechos del 8 de enero. Sin embargo, expertos consideran que la probabilidad de que se apruebe es baja, ya que el Ejecutivo y gran parte del Poder Judicial se oponen a esta medida.

Además, incluso si se le concediera la amnistía, el exmandatario seguiría inhabilitado para presentarse a elecciones hasta 2030, por una condena previa del Tribunal Electoral.

Cronista