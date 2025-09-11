El presidente de Estados Unidos Donald Trump responsabilizó a la "izquierda radical" por el asesinato del líder conservador Charlie Kirk y prometió justicia en medio de fuertes críticas a su retórica.
La Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe a Lula da Silva
La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.El Mundo11/09/2025
El fallo definitivo se conocería este viernes, pero ya tres de los cinco jueces votaron a favor de la condena.
La jueza Cármen Lúcia Antunes fue quien inclinó la balanza este jueves al votar a favor de la condena, sumándose a sus colegas Alexandre de Moraes y Flávio Dino. "Querían dañar y secuestrar el alma de la República", expresó, aludiendo al intento de deslegitimar el proceso electoral.
Según el juez Moraes, el plan golpista comenzó en 2021 y culminó el 8 de enero de 2023, cuando más de 1400 personas invadieron los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Ejecutivo en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula.
Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales, audiovisuales y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con la coordinación de los ataques desde el Palacio del Planalto. Incluso se mencionó un presunto plan para asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio juez Moraes.
Cabe destacar que es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente y altos mandos militares son condenados por intentar un golpe de Estado.
Bolsonaro y sus posibilidades de ir a prisión
La condena podría implicar hasta 43 años de prisión para Bolsonaro. Aunque el fallo aún no está firme, el escenario judicial es adverso para el exmandatario, que permanece en arresto domiciliario desde agosto y no asistió a las audiencias por supuestos problemas de salud.
Mientras tanto, sectores del bolsonarismo ya impulsan un proyecto de amnistía en el Congreso, y el expresidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo a Bolsonaro, denunciando una "caza de brujas" y aplicando sanciones comerciales contra Brasil.
El líder opositor de Brasil -de 70 años-, fue acusado de liderar una organización criminal armada que buscaba desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y perpetuarlo en el poder. La Fiscalía lo procesó por:
- Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
- Golpe de Estado.
- Asociación criminal armada.
- Daño calificado.
- Destrucción de patrimonio público protegido.
Sus aliados en el Congreso, donde la derecha tiene mayoría, impulsan un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y a los implicados en los hechos del 8 de enero. Sin embargo, expertos consideran que la probabilidad de que se apruebe es baja, ya que el Ejecutivo y gran parte del Poder Judicial se oponen a esta medida.
Además, incluso si se le concediera la amnistía, el exmandatario seguiría inhabilitado para presentarse a elecciones hasta 2030, por una condena previa del Tribunal Electoral.
Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia.
Diosdado Cabello advirtió a EEUU que Venezuela está lista para “cualquier guerra prolongada”El Mundo11/09/2025
El número dos del chavismo asegura que el régimen de Maduro utilizará todos los recursos para defender el país en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La agencia federal lanzó una convocatoria pública tras la falta de pistas concretas, mientras analiza videos y testimonios del tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.
Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa, el chofer de la pipa se reporta en estado de gravedad.
Un pasajero de crucero se lanzó al mar en Puerto Rico para escapar de una deuda de casinoEl Mundo11/09/2025
El insólito episodio ocurrió en el puerto de San Juan cuando el hombre intentaba evadir el pago de más de 16 mil dólares en apuestas a bordo.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.