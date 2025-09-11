Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia.
Al menos cuatro muertos y 90 heridos por la explosión de camión de gas en México
Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa, el chofer de la pipa se reporta en estado de gravedad.El Mundo11/09/2025
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó en conferencia de prensa la tarde de este 10 de septiembre, que en el accidente que tuvo lugar en el Puente de la Concordia en la colonia Ermita Zaragoza en Iztapalapa, al momento se registran tres personas fallecidas y dos más se encuentran en calidad de desconocidos.
Brugada dio a conocer que publicarán la lista de las personas víctimas del accidente, en la cual se encuentran registradas 70 personas, aun es una lista preliminar debido a la premura, por lo que instó a verificar los 68 nombres contenidos en el documento.
En los pormenores que dio Clara Brugada sobre el accidente confirmó que 28 vehículos fueron siniestrados, comentó que ya se encuentra retirado “el peligro que teníamos en la pipa volcada, así que ahí ya resolvimos el riesgo que representaba”.
Cuáles serán los trabajos implementados tras el accidente de pipa en Iztapalapa
Clara Brugada adelantó que las acciones que vienen será concluir el peritaje del accidente, el cual se registró alrededor de las 14:00 horas este 10 de septiembre, esta labor es realizada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Informó que los trabajos se coordinaron con el Gobierno Federal, destacando la colaboración con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, personal de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina de México, así como el apoyo brindado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
También resaltó el trabajo en coordinación con el área de Salud a nivel federal, instituciones que han estado informando de manera constante la actualización de víctimas que tienen tanto en hospitales del IMSS como en el ISSSTE; con quienes construyeron la lista de víctimas que dieron a conocer minutos más tarde.
Clara Brugada también compartió que la pipa accidentada pertenece a la compañía Gas Silza, de Grupo Tomza, con quienes dijo que ya se estableció contacto con ellos y su aseguradora.
“Vamos a estar apoyando a las personas que resultaron lesionadas... no vamos a dejar este asunto simplemente así”, concluyó la Jefa de Gobierno.
Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que en las siguientes 2 horas, es decir, cerca de las 21:00 horas, concluirán las actividades para liberar las vialidades.
Resaltó que la parte más laboriosa será el movimiento de dos camiones pesados, uno de ellos trasladaba cemento y el otro cartón, adicional a esto, el de la pipa accidentada; con esto esperan ir abriendo de forma parcial la vialidad, estas acciones se terminarán durante la noche.
Finalmente, Brugada confirmó los hospitales a los que han sido trasladadas las víctimas del accidente:
- Hospital Balbuena
- Hospital Belisario Domínguez
- Hospital La Villa
- Hospital General de Iztapalapa
- Clínica 53 del IMSS
- Magdalena de las Salinas
- Hospital Regional de Zaragoza
- Instituto Nacional de Rehabilitación
- Clínica Emiliano Zapata
- Hospital Regional de Iztapalapa
Diosdado Cabello advirtió a EEUU que Venezuela está lista para “cualquier guerra prolongada”El Mundo11/09/2025
El número dos del chavismo asegura que el régimen de Maduro utilizará todos los recursos para defender el país en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La agencia federal lanzó una convocatoria pública tras la falta de pistas concretas, mientras analiza videos y testimonios del tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.
Un pasajero de crucero se lanzó al mar en Puerto Rico para escapar de una deuda de casinoEl Mundo11/09/2025
El insólito episodio ocurrió en el puerto de San Juan cuando el hombre intentaba evadir el pago de más de 16 mil dólares en apuestas a bordo.
La isla quedó sin suministro eléctrico este miércoles por una falsa alarma de sobrecalentamiento en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país.
Conmoción en EEUU: murió el activista de derecha aliado de Trump que había sido baleado en un actoEl Mundo10/09/2025
Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras ser herido de bala en el cuello en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.