Al menos cuatro muertos y 90 heridos por la explosión de camión de gas en México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó en conferencia de prensa la tarde de este 10 de septiembre, que en el accidente que tuvo lugar en el Puente de la Concordia en la colonia Ermita Zaragoza en Iztapalapa, al momento se registran tres personas fallecidas y dos más se encuentran en calidad de desconocidos.

Brugada dio a conocer que publicarán la lista de las personas víctimas del accidente, en la cual se encuentran registradas 70 personas, aun es una lista preliminar debido a la premura, por lo que instó a verificar los 68 nombres contenidos en el documento.

En los pormenores que dio Clara Brugada sobre el accidente confirmó que 28 vehículos fueron siniestrados, comentó que ya se encuentra retirado “el peligro que teníamos en la pipa volcada, así que ahí ya resolvimos el riesgo que representaba”.

Cuáles serán los trabajos implementados tras el accidente de pipa en Iztapalapa



Clara Brugada adelantó que las acciones que vienen será concluir el peritaje del accidente, el cual se registró alrededor de las 14:00 horas este 10 de septiembre, esta labor es realizada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Informó que los trabajos se coordinaron con el Gobierno Federal, destacando la colaboración con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, personal de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina de México, así como el apoyo brindado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

También resaltó el trabajo en coordinación con el área de Salud a nivel federal, instituciones que han estado informando de manera constante la actualización de víctimas que tienen tanto en hospitales del IMSS como en el ISSSTE; con quienes construyeron la lista de víctimas que dieron a conocer minutos más tarde.

Clara Brugada también compartió que la pipa accidentada pertenece a la compañía Gas Silza, de Grupo Tomza, con quienes dijo que ya se estableció contacto con ellos y su aseguradora.

“Vamos a estar apoyando a las personas que resultaron lesionadas... no vamos a dejar este asunto simplemente así”, concluyó la Jefa de Gobierno.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que en las siguientes 2 horas, es decir, cerca de las 21:00 horas, concluirán las actividades para liberar las vialidades.

Resaltó que la parte más laboriosa será el movimiento de dos camiones pesados, uno de ellos trasladaba cemento y el otro cartón, adicional a esto, el de la pipa accidentada; con esto esperan ir abriendo de forma parcial la vialidad, estas acciones se terminarán durante la noche.

Finalmente, Brugada confirmó los hospitales a los que han sido trasladadas las víctimas del accidente:

Hospital Balbuena

Hospital Belisario Domínguez

Hospital La Villa

Hospital General de Iztapalapa

Clínica 53 del IMSS

Magdalena de las Salinas

Hospital Regional de Zaragoza

Instituto Nacional de Rehabilitación

Clínica Emiliano Zapata

Hospital Regional de Iztapalapa

Con información de Infobae