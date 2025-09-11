Al menos cuatro muertos y 90 heridos por la explosión de camión de gas en México

Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa, el chofer de la pipa se reporta en estado de gravedad.

El Mundo11/09/2025

whatsapp-image-2025-09-10-at-15-51-30

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó en conferencia de prensa la tarde de este 10 de septiembre, que en el accidente que tuvo lugar en el Puente de la Concordia en la colonia Ermita Zaragoza en Iztapalapa, al momento se registran tres personas fallecidas y dos más se encuentran en calidad de desconocidos.

Brugada dio a conocer que publicarán la lista de las personas víctimas del accidente, en la cual se encuentran registradas 70 personas, aun es una lista preliminar debido a la premura, por lo que instó a verificar los 68 nombres contenidos en el documento.

En los pormenores que dio Clara Brugada sobre el accidente confirmó que 28 vehículos fueron siniestrados, comentó que ya se encuentra retirado “el peligro que teníamos en la pipa volcada, así que ahí ya resolvimos el riesgo que representaba”.

Cuáles serán los trabajos implementados tras el accidente de pipa en Iztapalapa
 
Clara Brugada adelantó que las acciones que vienen será concluir el peritaje del accidente, el cual se registró alrededor de las 14:00 horas este 10 de septiembre, esta labor es realizada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Informó que los trabajos se coordinaron con el Gobierno Federal, destacando la colaboración con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, personal de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina de México, así como el apoyo brindado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

También resaltó el trabajo en coordinación con el área de Salud a nivel federal, instituciones que han estado informando de manera constante la actualización de víctimas que tienen tanto en hospitales del IMSS como en el ISSSTE; con quienes construyeron la lista de víctimas que dieron a conocer minutos más tarde.

UUO4LRGOHVFLTHYCYUBNR75QTEUn pasajero de crucero se lanzó al mar en Puerto Rico para escapar de una deuda de casino

Clara Brugada también compartió que la pipa accidentada pertenece a la compañía Gas Silza, de Grupo Tomza, con quienes dijo que ya se estableció contacto con ellos y su aseguradora.

“Vamos a estar apoyando a las personas que resultaron lesionadas... no vamos a dejar este asunto simplemente así”, concluyó la Jefa de Gobierno.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que en las siguientes 2 horas, es decir, cerca de las 21:00 horas, concluirán las actividades para liberar las vialidades.

Resaltó que la parte más laboriosa será el movimiento de dos camiones pesados, uno de ellos trasladaba cemento y el otro cartón, adicional a esto, el de la pipa accidentada; con esto esperan ir abriendo de forma parcial la vialidad, estas acciones se terminarán durante la noche.

Finalmente, Brugada confirmó los hospitales a los que han sido trasladadas las víctimas del accidente:

  • Hospital Balbuena
  • Hospital Belisario Domínguez
  • Hospital La Villa
  • Hospital General de Iztapalapa
  • Clínica 53 del IMSS
  • Magdalena de las Salinas
  • Hospital Regional de Zaragoza
  • Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Clínica Emiliano Zapata
  • Hospital Regional de Iztapalapa

Con información de Infobae

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail