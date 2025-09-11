Nina sobre el presupuesto 2026: “Necesitamos 7,3 billones para sostener el sistema universitario”

Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, afirmó que la comunidad universitaria seguirá de cerca la presentación del presupuesto nacional 2026, que se espera para el 15 de septiembre.

“Nuestro cálculo indica que el sistema universitario necesita entre 7 y 7,3 billones de pesos para cubrir necesidades salariales y de funcionamiento. Actualmente, recibimos poco más de 4 billones”, explicó Nina.

El rector recordó que la Ley de Financiamiento Universitario buscaba avanzar hacia un presupuesto equivalente al 1,5% del PBI, muy lejos del actual 0,5%. La meta de la ley apunta a una recomposición gradual que permita consolidar la educación pública y garantizar salarios y recursos para las universidades.

Nina destacó que, mientras tanto, la UNSa continúa gestionando sus recursos y proyectando su presupuesto interno para mantener la operatividad, la calidad académica y los servicios de extensión e investigación.