Vialidad Nacional realiza importantes trabajos de conservación en la Ruta Nacional 51, el corredor clave que conecta Salta con el Pacífico. Las tareas, que se ejecutan entre Campo Quijano e Ingeniero Maury.
Llega una nueva edición de la Expo Ciudad: cómo inscribirse para participar
La feria se realizará el 13 y 14 de diciembre en Limache. La preinscripción estará abierta hasta el 7 de noviembre para todos los rubros.Salta29/10/2025
Luego del éxito de las ediciones anteriores, la Municipalidad de Salta lanzó la convocatoria para participar en una nueva edición de la Expo Ciudad, que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache, de 11 a 00 hs.
La preinscripción para emprendedores estará abierta desde hoy miércoles 29, hasta el 7 de noviembre a través del siguiente formulario: https://forms.gle/DJAkqBd8seRngwv4A.
Del 10 al 14 de noviembre se confirmará la nómina de los emprendedores seleccionados. Podrán participar todos los rubros y en el caso de los dedicados a la venta de alimentos, los mismos deberán estar envasados y listos para su expendio.
En tanto, aquellos interesados en instalar su foodtruck en el patio gastronómico deberán completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtyhb18a9DrUpjccf74jY0gngbCBG8I0anz90kgC5Fo2IMA/viewform
La convocatoria se hace extensiva también a las empresas locales que deseen formar parte. Para participar deben comunicarse al número 3875077931.
La edición 2025, de esta gran propuesta del municipio reunirá a más de 400 emprendedores locales, junto a productores de “El Mercado en tu Barrio” y el sector empresarial salteño.
La iniciativa combinará ventas, gastronomía y espectáculos en vivo para toda la familia.
La Técnica N°2 explicó el cobro de $10.000 para el ingreso: “refrigerio y materiales”
La directora del establecimiento explicó que “el pago no es obligatorio, es un bono contribución” y detalló que de 521 inscriptos de lo que 222 hicieron el aporte.
Incendio en la Alcaidía: El Comité contra la Tortura abrió una investigación independiente
El organismo provincial abrió una investigación paralela para determinar cómo se originó el incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de Salta.
Hacinamiento en la Alcaidía: “El preso también es parte de la sociedad, y se tiene que hacer cargo”
El comisionado del Comité Provincial contra la Tortura advirtió que “la cárcel no puede ser un espacio de exclusión”. Dijo que el incendio del domingo en la Alcaidía debe abrir un debate sobre la responsabilidad social y estatal en la reinserción de las personas detenidas.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de grupo “O” Rh positivo de 9 a 14, con documento y sin ayunar.
Vuelve la Feria Científica de la UNSa, se espera la visita de más de 2.000 estudiantesSalta29/10/2025
Se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en el campus universitario. Se desarrollarán stands demostrativos, experiencias interactivas, charlas educativas y recorridos guiados destinados a escuelas de todos los niveles y al público en general.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.