Corredor Bioceánico: Trabajos de refuerzo en la Ruta 51

Vialidad Nacional Salta informa que se llevan adelante trabajos de conservación sobre la Ruta Nacional N° 51, en el tramo comprendido entre la salida de Campo Quijano e Ingeniero Maury.

Las tareas, son ejecutadas por la División Conservación y contemplan la colocación de más de 800 m² de colchonetas y más de 1.000 m³ de gaviones, junto al refuerzo en la limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos. Estas acciones tienen como objetivo prevenir y mitigar los efectos de las lluvias estivales, garantizando un mejor escurrimiento del agua y una rápida habilitación del tránsito ante eventuales contingencias.

Ademas se intervendrá en puntos estratégicos como el Km 28 (El Mollar), Km 46 (El Cebollar), Km 50 (Incamayo) y Km 60 (Ingeniero Maury), sectores clave para reforzar la estabilidad de taludes y estructuras de contención.

La Ruta Nacional N° 51 es uno de los corredores más importantes de la provincia de Salta, por su relevancia en el transporte minero y su conexión directa con el Corredor Bioceánico hacia el océano Pacífico.

Vialidad Nacional continúa trabajando para fortalecer la seguridad vial y la conectividad en esta vía estratégica para el desarrollo económico y productivo del norte argentino.