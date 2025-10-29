Corredor Bioceánico: Trabajos de refuerzo en la Ruta 51

Vialidad Nacional realiza importantes trabajos de conservación en la Ruta Nacional 51, el corredor clave que conecta Salta con el Pacífico. Las tareas, que se ejecutan entre Campo Quijano e Ingeniero Maury.

Vialidad Nacional Salta informa que se llevan adelante trabajos de conservación sobre la Ruta Nacional N° 51, en el tramo comprendido entre la salida de Campo Quijano e Ingeniero Maury.

Las tareas, son ejecutadas por la División Conservación y contemplan la colocación de más de 800 m² de colchonetas y más de 1.000 m³ de gaviones, junto al refuerzo en la limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos. Estas acciones tienen como objetivo prevenir y mitigar los efectos de las lluvias estivales, garantizando un mejor escurrimiento del agua y una rápida habilitación del tránsito ante eventuales contingencias.

Ademas se intervendrá en puntos estratégicos como el Km 28 (El Mollar), Km 46 (El Cebollar), Km 50 (Incamayo) y Km 60 (Ingeniero Maury), sectores clave para reforzar la estabilidad de taludes y estructuras de contención.

La Ruta Nacional N° 51 es uno de los corredores más importantes de la provincia de Salta, por su relevancia en el transporte minero y su conexión directa con el Corredor Bioceánico hacia el océano Pacífico.

Vialidad Nacional continúa trabajando para fortalecer la seguridad vial y la conectividad en esta vía estratégica para el desarrollo económico y productivo del norte argentino.

