Corredor Bioceánico: Trabajos de refuerzo en la Ruta 51

La Técnica N°2 explicó el cobro de $10.000 para el ingreso: “refrigerio y materiales”
La directora del establecimiento explicó que “el pago no es obligatorio, es un bono contribución” y detalló que de 521 inscriptos de lo que 222 hicieron el aporte.
Vialidad Nacional realiza importantes trabajos de conservación en la Ruta Nacional 51, el corredor clave que conecta Salta con el Pacífico. Las tareas, que se ejecutan entre Campo Quijano e Ingeniero Maury.Salta29/10/2025
Vialidad Nacional Salta informa que se llevan adelante trabajos de conservación sobre la Ruta Nacional N° 51, en el tramo comprendido entre la salida de Campo Quijano e Ingeniero Maury.
Las tareas, son ejecutadas por la División Conservación y contemplan la colocación de más de 800 m² de colchonetas y más de 1.000 m³ de gaviones, junto al refuerzo en la limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos. Estas acciones tienen como objetivo prevenir y mitigar los efectos de las lluvias estivales, garantizando un mejor escurrimiento del agua y una rápida habilitación del tránsito ante eventuales contingencias.
Ademas se intervendrá en puntos estratégicos como el Km 28 (El Mollar), Km 46 (El Cebollar), Km 50 (Incamayo) y Km 60 (Ingeniero Maury), sectores clave para reforzar la estabilidad de taludes y estructuras de contención.
La Ruta Nacional N° 51 es uno de los corredores más importantes de la provincia de Salta, por su relevancia en el transporte minero y su conexión directa con el Corredor Bioceánico hacia el océano Pacífico.
Vialidad Nacional continúa trabajando para fortalecer la seguridad vial y la conectividad en esta vía estratégica para el desarrollo económico y productivo del norte argentino.
El organismo provincial abrió una investigación paralela para determinar cómo se originó el incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de Salta.
El comisionado del Comité Provincial contra la Tortura advirtió que “la cárcel no puede ser un espacio de exclusión”. Dijo que el incendio del domingo en la Alcaidía debe abrir un debate sobre la responsabilidad social y estatal en la reinserción de las personas detenidas.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de grupo “O” Rh positivo de 9 a 14, con documento y sin ayunar.
Se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en el campus universitario. Se desarrollarán stands demostrativos, experiencias interactivas, charlas educativas y recorridos guiados destinados a escuelas de todos los niveles y al público en general.
Diputados dieron media sanción al proyecto que impulsa la acción. Se trata de un hogar de niños que funcionaba en Salvador Mazza y que fuera cerrado por denuncias de abusos y malos tratos en 2023.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.