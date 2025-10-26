Final feliz en cerro Pacuy: Rescataron a los dos hombres

Distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil , Gendarmería Nacional y del Grupo de Rescates en la Montaña trabajaron toda la jornada en la búsqueda de dos hombres mayores de edad quienes ayer ascendieron al cerro y no retornaron. La familia radicó anoche la denuncia dando inicio a un intenso operativo de búsqueda y rescate.

Alrededor de las 17 horas, Patricio Gómez y Francisco Teseyra, ambos de 30 años de edad, lograron descender por el camino Incahuasi y se encuentran en buen estado de salud. No se requirió asistencia médica. Quedaron a cargo de sus familiares.

En tanto, concluyó el operativo de búsqueda y los equipos de rescate iniciaron el descenso. Supervisó el trabajo el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien además permaneció en contacto con los familiares de las personas buscadas.

Las acciones fueron coordinadas por el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez desde una base operativa móvil instalada en El Chorrillo, el funcionario destacó la importancia de contar en Salta con voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña para operativos de estas características.

También coordinaron a los diferentes grupos el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado y la comisario María Farías, jefa de la dependencia de Campo Quijano.