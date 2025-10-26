Desde el búnker de "Primero Los Salteños", el gobernador Gustavo Sáenz destacó la elección de Flavia Royón y Bernardo Biella, y afirmó que "Salta no es ni Cristina ni Milei: Salta es Salta y nadie nos dice qué tenemos que hacer”.
Final feliz en cerro Pacuy: Rescataron a los dos hombres
El operativo de búsqueda y rescate en el cerro Pacuy finaliza con éxito. Patricio Gómez y Francisco Teseyra, los dos hombres buscados desde ayer, lograron descender por el camino Incahuasi.Salta26/10/2025
Distintas áreas de la Policía de Salta, Defensa Civil , Gendarmería Nacional y del Grupo de Rescates en la Montaña trabajaron toda la jornada en la búsqueda de dos hombres mayores de edad quienes ayer ascendieron al cerro y no retornaron. La familia radicó anoche la denuncia dando inicio a un intenso operativo de búsqueda y rescate.
Alrededor de las 17 horas, Patricio Gómez y Francisco Teseyra, ambos de 30 años de edad, lograron descender por el camino Incahuasi y se encuentran en buen estado de salud. No se requirió asistencia médica. Quedaron a cargo de sus familiares.
En tanto, concluyó el operativo de búsqueda y los equipos de rescate iniciaron el descenso. Supervisó el trabajo el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien además permaneció en contacto con los familiares de las personas buscadas.
Las acciones fueron coordinadas por el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez desde una base operativa móvil instalada en El Chorrillo, el funcionario destacó la importancia de contar en Salta con voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña para operativos de estas características.
También coordinaron a los diferentes grupos el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado y la comisario María Farías, jefa de la dependencia de Campo Quijano.
El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey saludó el desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y convocó a los espacios opositores a “reflexionar” sobre la necesidad de construir una alternativa común.
El sitio oficial que el Gobierno de la Nación habilitó para el escrutinio provisiorio está habilitado desde las 21. También se puede seguir desde la aplicación.
El Ministro de Gobierno se mostró confiado antes de obtener resultados oficiales y dijo que la expectativa es "tener representantes en ambas cámaras”.
Elecciones 2025: Cerraron los comicios en Salta
Las mesas de votación en la provincia de Salta cierran en el marco de las Elecciones Nacionales 2025. Las autoridades electorales esperan difundir los primeros resultados del escrutinio provisorio alrededor de las 21.
“La gente está cansada de peleas, quiere soluciones”, dijo Sáenz antes de votar
El gobernador de Salta destacó la importancia de la participación ciudadana y pidió que las elecciones permitan elegir representantes que defiendan los intereses de la provincia.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.