Primero los Salteños: “Logramos romper la polarización”, afirmó Villada

El Ministro de Gobierno se mostró confiado antes de obtener resultados oficiales y dijo que la expectativa es "tener representantes en ambas cámaras”.

Salta26/10/2025

Sin resultados oficiales pero con datos de mesas testigos, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fue el vocero en el búnker de "Primero Los Salteños" y semostró optimista.

“Vamos a esperar los resultados, confiamos en que nos van a acompañar y que tendremos representantes en ambas Cámaras”, señaló Villada, quien remarcó que el avance del frente es un hecho significativo.

“Cuando comenzó esta historia, prácticamente no existíamos. Era Zapata, Estrada, y decían que no tenía sentido que participara otro. Eso no ocurrió. Hemos logrado romper la polarización y nos llena de satisfacción, ese era nuestro gran objetivo”, expresó.

“Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación”, subrayó Villada.

