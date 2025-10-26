Primero los Salteños: “Logramos romper la polarización”, afirmó Villada

Sin resultados oficiales pero con datos de mesas testigos, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fue el vocero en el búnker de "Primero Los Salteños" y semostró optimista.

“Vamos a esperar los resultados, confiamos en que nos van a acompañar y que tendremos representantes en ambas Cámaras”, señaló Villada, quien remarcó que el avance del frente es un hecho significativo.

“Cuando comenzó esta historia, prácticamente no existíamos. Era Zapata, Estrada, y decían que no tenía sentido que participara otro. Eso no ocurrió. Hemos logrado romper la polarización y nos llena de satisfacción, ese era nuestro gran objetivo”, expresó.

“Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación”, subrayó Villada.