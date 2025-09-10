El Hospital Materno Infantil reprograma el 50% de sus cirugías por falta de anestesistas

Este miércoles empezó el armado de los juegos para niños que se ubicarán en la plaza D. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.
El gerente del Hospital, Esteban Rusinek, detalló que la medida es de carácter temporal y que se busca prioriza la atención de emergencias. "De un promedio de 30 cirugías a 40 cirugías diarias vamos a poder programar entre 10 y 15", indicó.
La Gerencia del Hospital Público Materno Infantil informó que, debido a la falta de anestesistas, se decidió reprogramar de forma temporal un importante número de cirugías programadas tanto en el sector de pediatría como en adultos.
"Entendemos la preocupación y el malestar que esta situación genera, especialmente en los pacientes que vienen del interior o tienen tratamientos críticos. Sin embargo, es una decisión que se toma para proteger su salud en un contexto de recursos humanos limitados", explicó el gerente del Hospital, Esteban Rusinek.
Según señaló, la medida fue adoptada como acción preventiva para garantizar la seguridad de los pacientes y permitir que los anestesistas disponibles se destinen exclusivamente a las intervenciones que no pueden postergarse.
“De un promedio de 30 cirugías a 40 cirugías diarias vamos a poder programar entre 10 y 15. Nuestra prioridad fundamental es dar seguridad en la atención a los pacientes y calidad, por lo cual esta reprogramación se basa en que cuando el paciente necesite el equipo completo esté disponible”, detalló Rusinek.
En el área de perinatología, se continuará priorizando la atención de urgencias como cesáreas y otras intervenciones obstétricas inaplazables. En el sector de pediatría, se enfocarán los esfuerzos en casos que ingresen por guardia, como apendicitis, hernias complicadas, perforaciones intestinales y patologías oncológicas de evolución rápida.
Desde el hospital informaron que el equipo de Gestión de Pacientes ya comenzó a contactar a las personas afectadas para explicar la situación, reprogramar los turnos y responder consultas. La Gerencia reconoce que esta medida afectará las listas de espera previstas para los próximos dos meses y genera preocupación entre pacientes y familiares.
"Estamos trabajando para restablecer el servicio completo lo antes posible. Mientras tanto, cada decisión se toma con responsabilidad y pensando en el bienestar general de la población", concluyó Rusinek.
Ante el reclamo de feriantes, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, detalló que la comuna contrató 15 efectivos para el servicio nocturno de 23 a 7 horas. Además defendió el “mecanismo trasparente” de los sorteos de plazas y lotes.
Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.
Será este domingo 14, en la previa a la Fiesta del Milagro. Partirán desde la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida a las 18 horas.
Se trata de la implementación de corredores seguros para que las columnas que llegan desde distintos puntos del interior lo hagan sin dificultades. Habrá cortes, retenciones parciales y desvíos.
Durante el recorrido del local, las heces de roedores vivos y muertos, estaban en el depósito, salón de ventas, debajo de heladera exhibidora y dentro de cámara de frío.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.