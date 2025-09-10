Después de dos años y medio, la Selección Argentina perderá el liderazgo del ranking FIFA

Con la derrota ante Ecuador, el combinado campeón del mundo bajará al tercer lugar del ranking, quedando por debajo de España y Francia. Qué debe pasar para volver al primer lugar.

Deportes10/09/2025

Luego de la derrota ante Ecuador, la Selección Argentina le pone fin a su extenso invicto al frente del ranking FIFA, aunque se mantendrá en el podio como una de las mejores tres selecciones.

La caída en Guayaquil terminará con una racha de dos años y medio en el primer lugar. En el corte de septiembre, la “Scaloneta” caerá al tercer lugar de la tabla, quedando por detrás de España y Francia, según informó el periodista Silvio Maverino.

La “Albiceleste” ostentaba ese puesto del ranking desde abril de 2023, situación que se ve con buenos ojos para “los cabuleros”, ya que con este panorama, evitaría la "maldición del primer puesto". Históricamente, todo equipo que llegó como líder del ranking FIFA no pudo luego coronar en la Copa del Mundo.

Si bien en el próximo corte dejará ese primer lugar, la “Scaloneta” podría volver a la cima en la próxima doble fecha FIFA, aunque dependerá de los resultados que consiga ante Venezuela y Puerto Rico, también miraría “de reojo” lo que consiguiese España y Francia en sus eliminatorias. 

Así está el Ranking FIFA 2025
1-Argentina - 1885.36 puntos.
2-España - 1867.09 puntos.
3-Francia - 1862.03 puntos.
4-Inglaterra - 1813.32 puntos.
5-Brasil - 1777.69 puntos.
6-Portugal - 1770.53 puntos.
7-Países Bajos - 1758.18 puntos.
8-Bélgica - 1736.38 puntos.

