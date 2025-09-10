El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.
Después de dos años y medio, la Selección Argentina perderá el liderazgo del ranking FIFA
Con la derrota ante Ecuador, el combinado campeón del mundo bajará al tercer lugar del ranking, quedando por debajo de España y Francia. Qué debe pasar para volver al primer lugar.Deportes10/09/2025
Luego de la derrota ante Ecuador, la Selección Argentina le pone fin a su extenso invicto al frente del ranking FIFA, aunque se mantendrá en el podio como una de las mejores tres selecciones.
La caída en Guayaquil terminará con una racha de dos años y medio en el primer lugar. En el corte de septiembre, la “Scaloneta” caerá al tercer lugar de la tabla, quedando por detrás de España y Francia, según informó el periodista Silvio Maverino.
La “Albiceleste” ostentaba ese puesto del ranking desde abril de 2023, situación que se ve con buenos ojos para “los cabuleros”, ya que con este panorama, evitaría la "maldición del primer puesto". Históricamente, todo equipo que llegó como líder del ranking FIFA no pudo luego coronar en la Copa del Mundo.
Si bien en el próximo corte dejará ese primer lugar, la “Scaloneta” podría volver a la cima en la próxima doble fecha FIFA, aunque dependerá de los resultados que consiga ante Venezuela y Puerto Rico, también miraría “de reojo” lo que consiguiese España y Francia en sus eliminatorias.
Así está el Ranking FIFA 2025
1-Argentina - 1885.36 puntos.
2-España - 1867.09 puntos.
3-Francia - 1862.03 puntos.
4-Inglaterra - 1813.32 puntos.
5-Brasil - 1777.69 puntos.
6-Portugal - 1770.53 puntos.
7-Países Bajos - 1758.18 puntos.
8-Bélgica - 1736.38 puntos.
El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitanteDeportes10/09/2025
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.
Así fue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias 2026
La "Albiceleste" redondeó un gran certamen y, aunque tuvo un traspié en el amanecer, se fortaleció y logró triunfos históricos. Además, con mucha antelación sacó su boleto al Mundial 2026 y se coronó como el mejor equipo.
Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador
Los combinados nacionales, ya clasificados, se enfrentan desde las 20 en su última participación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.