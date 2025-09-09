Así fue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias 2026

La Selección Argentina le pondrá fin, este martes, a su recorrido por las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil. La “Albiceleste” finalizó primera en un certamen que tuvo diversas roturas de estadísticas, pero en las que supo ser siempre competitiva.

Con 17 de 18 fechas disputadas, el equipo de Lionel Scaloni no solo aseguró con antelación su boleto a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, sino que también se condecoró como el mejor equipo del certamen.

En las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina ganó 12 encuentros, empató 2 y perdió 3. Con 31 goles a favor y solo 9 en contra, contabiliza 38 puntos, diez más que el perseguidor Brasil. En medio de la competencia, se dio el gusto de conquista la Copa América 2024 de manera invicta.

En este recorrido clasificatorio, la “Albiceleste” dejó su invicto en la caída ante Uruguay por 2-0 en La Bombonera. Lejos de significar un bajón, esto dio impulsó para lo que vendría, ya que a la semana cerró el 2023 con un triunfo histórico ante Brasil como visitante por 1-0.

El 1-0 logrado el 21 de noviembre de 2023, Argentina se convirtió en la primera selección en vencer a la “Verdeamarela” como visitante por Eliminatorias. Además, el hito se agigantó aún más tras la goleada 4-1 como local en 2025, ya que es el único equipo en vencer a Brasil en los dos partidos del certamen.

Además, de los cruces con los brasileños y goleadas a otros países, con una caída en el medio con Paraguay de visitante, la “Scaloneta” volvió a pisar fuerte en Bolivia y la altura de La Paz fue testigo de un 3-0, logrando su cuarta victoria allí (segunda de forma consecutiva).

Uno por uno, los resultados de Argentina en las Eliminatorias

Fecha 1 (septiembre 2023): Argentina 1-0 Ecuador

Fecha 2 (septiembre 2023): Bolivia 0-3 Argentina

Fecha 3 (octubre 2023): Argentina 1-0 Paraguay

Fecha 4 (octubre 2023): Perú 0-2 Argentina

Fecha 5 (noviembre 2023): Argentina 0-2 Uruguay

Fecha 6 (noviembre 2023): Brasil 0-1 Argentina

Fecha 7 (septiembre 2024): Argentina 3-0 Chile

Fecha 8 (septiembre 2024): Colombia 2-1 Argentina

Fecha 9 (octubre 2024): Venezuela 1-1 Argentina

Fecha 10 (octubre 2024): Argentina 6-0 Bolivia

Fecha 11 (noviembre 2024): Paraguay 2-1 Argentina

Fecha 12 (noviembre 2024): Argentina 1-0 Perú

Fecha 13 (marzo 2025): Uruguay 0-1 Argentina

Fecha 14 (marzo 2025): Argentina 4-1 Brasil

Fecha 15 (junio 2025): Chile 0-1 Argentina

Fecha 16 (junio 2025): Argentina 1-1 Colombia

Fecha 17 (4 de septiembre 2025): Argentina 3-0 Venezuela

Fecha 18 (9 de septiembre 2025): Ecuador vs Argentina