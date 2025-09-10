El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.
Miguel Ángel Russo sigue ausente en Boca
El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.Deportes10/09/2025
Boca se entrenó sin la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT, que recibió el alta médica el viernes tras pasar tres días internado en la clínica Fleni por una infección urinaria, continúa en reposo en su domicilio y sometiéndose a estudios de control.
Desde la dirigencia insisten en que no hay urgencia por su regreso, y por eso las prácticas siguen en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.
Si bien el alta indica una mejora progresiva, el cuerpo médico y el club optan por extremar la cautela. La salud de Russo sigue siendo la prioridad, más allá de plazos o compromisos deportivos. Hasta que no esté recuperado al 100%, seguirá sin estar al frente de las tareas en el predio.
De cara al encuentro del domingo frente a Rosario Central, la única modificación confirmada es la de Leandro Brey por Agustín Marchesín, desgarrado en el cierre del duelo contra Aldosivi.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitanteDeportes10/09/2025
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.
Así fue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias 2026
La "Albiceleste" redondeó un gran certamen y, aunque tuvo un traspié en el amanecer, se fortaleció y logró triunfos históricos. Además, con mucha antelación sacó su boleto al Mundial 2026 y se coronó como el mejor equipo.
Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador
Los combinados nacionales, ya clasificados, se enfrentan desde las 20 en su última participación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El entrenador de la Selección Argentina se refirió al futuro de Lionel Messi en el equipo nacional. Además, puntualizó en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo y elogió a Ecuador, rival del cierre de Eliminatorias.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.