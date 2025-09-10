Miguel Ángel Russo sigue ausente en Boca

El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.

Deportes10/09/2025

360

Boca se entrenó sin la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT, que recibió el alta médica el viernes tras pasar tres días internado en la clínica Fleni por una infección urinaria, continúa en reposo en su domicilio y sometiéndose a estudios de control.

Desde la dirigencia insisten en que no hay urgencia por su regreso, y por eso las prácticas siguen en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Si bien el alta indica una mejora progresiva, el cuerpo médico y el club optan por extremar la cautela. La salud de Russo sigue siendo la prioridad, más allá de plazos o compromisos deportivos. Hasta que no esté recuperado al 100%, seguirá sin estar al frente de las tareas en el predio.

De cara al encuentro del domingo frente a Rosario Central, la única modificación confirmada es la de Leandro Brey por Agustín Marchesín, desgarrado en el cierre del duelo contra Aldosivi.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad10/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail