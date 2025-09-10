Miguel Ángel Russo sigue ausente en Boca

Boca se entrenó sin la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT, que recibió el alta médica el viernes tras pasar tres días internado en la clínica Fleni por una infección urinaria, continúa en reposo en su domicilio y sometiéndose a estudios de control.

Desde la dirigencia insisten en que no hay urgencia por su regreso, y por eso las prácticas siguen en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Si bien el alta indica una mejora progresiva, el cuerpo médico y el club optan por extremar la cautela. La salud de Russo sigue siendo la prioridad, más allá de plazos o compromisos deportivos. Hasta que no esté recuperado al 100%, seguirá sin estar al frente de las tareas en el predio.

De cara al encuentro del domingo frente a Rosario Central, la única modificación confirmada es la de Leandro Brey por Agustín Marchesín, desgarrado en el cierre del duelo contra Aldosivi.