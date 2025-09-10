En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitante

Argentina, sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.

Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, Ecuador se impuso bien ante Argentina, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez.

En un primer tiempo parejo por parte de ambos seleccionados, Ecuador tuvo las aproximaciones más claras, con el experimentado Enner Valencia, pero Emiliano Martínez estuvo firme en dos ocasiones: una con la pierna mano a mano en el centro del área y otra atajada complicada en el primer palo que envió al tiro de esquina.