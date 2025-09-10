El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.
En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitante
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.Deportes10/09/2025
Argentina, sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.
Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, Ecuador se impuso bien ante Argentina, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez.
En un primer tiempo parejo por parte de ambos seleccionados, Ecuador tuvo las aproximaciones más claras, con el experimentado Enner Valencia, pero Emiliano Martínez estuvo firme en dos ocasiones: una con la pierna mano a mano en el centro del área y otra atajada complicada en el primer palo que envió al tiro de esquina.
El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Así fue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias 2026
La "Albiceleste" redondeó un gran certamen y, aunque tuvo un traspié en el amanecer, se fortaleció y logró triunfos históricos. Además, con mucha antelación sacó su boleto al Mundial 2026 y se coronó como el mejor equipo.
Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador
Los combinados nacionales, ya clasificados, se enfrentan desde las 20 en su última participación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El entrenador de la Selección Argentina se refirió al futuro de Lionel Messi en el equipo nacional. Además, puntualizó en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo y elogió a Ecuador, rival del cierre de Eliminatorias.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.