El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.
River podría llevar público visitante ante Atlético Tucumán
El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.Deportes10/09/2025
Habrá fiesta completa en el Monumental José Fierro. Atlético Tucumán recibirá a River el próximo sábado 20 de septiembre y lo hará con público visitante, una noticia que genera expectativa en San Miguel de Tucumán y que fue confirmada por la dirigencia local junto al jefe de Policía, Joaquín Girvau.
El funcionario aseguró que el operativo de seguridad está prácticamente definido. Los hinchas “millonarios” tendrán a disposición 4.000 populares y 200 plateas, ubicados en la tribuna de calle Bolivia, el mismo sector que ocupó Rosario Central en su visita.
Para evitar incidentes, se montará un pulmón en el “codo” entre Bolivia y Laprida, separando así a ambas parcialidades.
La medida no solo responde a la pasión que despierta el duelo, sino también a la importancia económica que representa para el club tucumano. La presencia de River garantiza un fuerte impacto en la recaudación, algo que Atlético busca aprovechar al máximo.
“Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, explicó Girvau, dejando en claro que los últimos detalles se ajustarán en las próximas horas. Mientras tanto, la expectativa crece: el Monumental José Fierro se prepara para vivir una tarde de alto voltaje futbolero.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.
La "Albiceleste" redondeó un gran certamen y, aunque tuvo un traspié en el amanecer, se fortaleció y logró triunfos históricos. Además, con mucha antelación sacó su boleto al Mundial 2026 y se coronó como el mejor equipo.
Los combinados nacionales, ya clasificados, se enfrentan desde las 20 en su última participación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.