River podría llevar público visitante ante Atlético Tucumán

Habrá fiesta completa en el Monumental José Fierro. Atlético Tucumán recibirá a River el próximo sábado 20 de septiembre y lo hará con público visitante, una noticia que genera expectativa en San Miguel de Tucumán y que fue confirmada por la dirigencia local junto al jefe de Policía, Joaquín Girvau.

El funcionario aseguró que el operativo de seguridad está prácticamente definido. Los hinchas “millonarios” tendrán a disposición 4.000 populares y 200 plateas, ubicados en la tribuna de calle Bolivia, el mismo sector que ocupó Rosario Central en su visita.

Para evitar incidentes, se montará un pulmón en el “codo” entre Bolivia y Laprida, separando así a ambas parcialidades.

La medida no solo responde a la pasión que despierta el duelo, sino también a la importancia económica que representa para el club tucumano. La presencia de River garantiza un fuerte impacto en la recaudación, algo que Atlético busca aprovechar al máximo.

“Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, explicó Girvau, dejando en claro que los últimos detalles se ajustarán en las próximas horas. Mientras tanto, la expectativa crece: el Monumental José Fierro se prepara para vivir una tarde de alto voltaje futbolero.