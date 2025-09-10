River podría llevar público visitante ante Atlético Tucumán

El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.

Deportes10/09/2025

720

Habrá fiesta completa en el Monumental José Fierro. Atlético Tucumán recibirá a River el próximo sábado 20 de septiembre y lo hará con público visitante, una noticia que genera expectativa en San Miguel de Tucumán y que fue confirmada por la dirigencia local junto al jefe de Policía, Joaquín Girvau.

El funcionario aseguró que el operativo de seguridad está prácticamente definido. Los hinchas “millonarios” tendrán a disposición 4.000 populares y 200 plateas, ubicados en la tribuna de calle Bolivia, el mismo sector que ocupó Rosario Central en su visita.

Para evitar incidentes, se montará un pulmón en el “codo” entre Bolivia y Laprida, separando así a ambas parcialidades.

La medida no solo responde a la pasión que despierta el duelo, sino también a la importancia económica que representa para el club tucumano. La presencia de River garantiza un fuerte impacto en la recaudación, algo que Atlético busca aprovechar al máximo.

“Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, explicó Girvau, dejando en claro que los últimos detalles se ajustarán en las próximas horas. Mientras tanto, la expectativa crece: el Monumental José Fierro se prepara para vivir una tarde de alto voltaje futbolero.

Te puede interesar
360

Miguel Ángel Russo sigue ausente en Boca

Deportes10/09/2025

El técnico aún no volvió a dirigir tras recibir el alta médica, mientras sus ayudantes llevan adelante los entrenamientos. Frente a Rosario Central, el arco tendrá una variante obligada y podrían volver Belmonte y Herrera.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad10/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail