Una adolescente de 14 años mató a puñaladas a su vecina en Entre Ríos
La víctima, de 26 años, falleció tras recibir una puñalada en medio de una pelea entre familias en el barrio Llamarada.Provincias10/09/2025
Una adolescente de 14 años mató de una puñalada a una vecina de 26 en medio de una pelea entre familias en Entre Ríos.
El impactante caso ocurrió este martes por la tarde en una casa ubicada sobre la calle Lieberman, en el barrio Llamarada.
Según especificaron los medios locales, todo comenzó con una discusión entre las familias Priette y Sampietro.
La situación fue escalando hasta que comenzaron los ataques. En medio de la violencia, comenzaron a revolearse palos y varios sacaron cuchillos.
En ese entonces, la menor, identificada como A.P., apuñaló en el pecho a su vecina, Jésica Noemi Bravo, de 26 años.
La herida llegó hasta el corazón y la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.
La Policía intervino en el lugar y logró restablecer el orden tras la violenta confrontación. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo avanzará la causa debido a que la autora del ataque es menor de edad.
De igual manera, la agresora fue arrestada y también fue detenido otro involucrado en la pelea. No se descartan que haya más personas detenidas durante el día.
Viejas rencillas
Los vecinos del barrio aseguran que los conflictos entre las familias involucradas tenían larga data en el barrio.
Luego de que se conociera la trágica noticia, la víctima fue despedida con conmovedores mensajes en redes. “Hoy la vida se lleva una parte nuestra hermana, es tan injusta. Por defender a los tuyos, hoy costó tu vida. Te amo para siempre mi Jesi, vamos a hacer justicia por vos y por mis cuatro sobrinos que hoy dejaron sin mamá. Te amo”, escribió una de las hermanas de la víctima.
También otra familiar, agregó: “¿Cómo le explicas a unos hijos que su mamá no va a volver, que mamá ya no los va a bañar, mamá ya no les va a hacer la merienda, mamá ya nos los va a retar, mamá ya no está? Me duele porque no puedo ni imaginarme dejar este mundo y dejar a mis hijos solos, me duele porque soy mamá, y ese lugar no lo llena nadie. Justicia por Jesi, que esto no quede impune".
Con información de TN
