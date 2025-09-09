Matías Godoy de 39 años, perdió la vida en Villa Amancay, tras caer desde seis metros de altura mientras trabajaba en la poda de árboles desde un hidroelevador.
Hallaron un cuerpo calcinado con heridas de arma blanca en Mendoza
Un cuerpo completamente calcinado, que correspondería a un hombre, fue encontrado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, Mendoza.
Vecinos dieron aviso al 911 a las 18.45 tras ver humo en la intersección de Manuel A. Sáenz y Victoria. La Policía confirmó que se trató de un asesinato, ya que la víctima presentaba heridas de arma blanca.
Personal de la Comisaría 9na se trasladó al descampado ubicado a unos 100 metros al este de calle Victoria, donde observaron el cuerpo en posición de cúbito dorsal y arrojando humo. La víctima, todavía sin identificar, fue clasificada como N.N. y se presume que sería un hombre mayor.
Inicialmente, los investigadores no encontraron huellas que indicaran la participación de terceros en la escena. La Policía informó que la víctima tenía en una de sus manos un “recipiente”, aunque se desconoce su relación con el hecho.
Investigación y peritajes
Un informe preliminar de Policía Científica determinó que el hombre había recibido puñaladas, lo que confirmó que se trató de un homicidio. Según las autoridades, es posible que el crimen haya ocurrido en otro lugar y que luego el cuerpo haya sido trasladado hasta el descampado donde se lo encontró.
Las fuerzas de seguridad continúan analizando todos los indicios para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato y dar con los responsables.
Con información de TN
El hecho ocurrió en plena avenida, a la altura de la calle Alsina. El hombre contaba con antecedentes cardíacos
Ocho prófugos fueron detenidos al intentar votar en la provincia de Buenos AiresProvincias08/09/2025
Entre los arrestados hay acusados por abuso sexual, robo agravado y tentativa de homicidio. La Policía Federal y las fuerzas bonaerenses los apresaron en La Plata, Lomas de Zamora, Tigre y Quilmes.
Santa Fe: murió un joven en un brutal choque cuando volvía de un partido de rugbyProvincias08/09/2025
Salvador Passadore, de 18 años, perdió la vida tras el impacto de la camioneta en la que viajaba contra un camión en la Autovía 19. Cómo sigue la salud de los otros ocupantes.
El joven sufrió una obstrucción durante la cena y perdió el conocimiento en pocos segundos.
Detuvieron a un hombre por acopio y comercio de imágenes de pornografía infantilProvincias05/09/2025
El acusado utilizaba perfiles falsos de Facebook con el objetivo de contactar menores de edad, a quienes le ofrecía dinero a cambio de fotos íntimas.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.