El subsidio permitirá realizar charlas y talleres destinados a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover la memoria, la identidad y los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
Realizan nuevas pericias psiquiátricas a Jurado, acusado de cuatro crímenes en Jujuy
El imputado de 37 años, alojado en el penal de Gorriti, será evaluado por especialistas para determinar su estado mental y la posible motivación detrás de los homicidios de personas en situación de calle.Provincias09/09/2025
Matías Jurado, el hombre de 37 años acusado por cuatro crímenes en la ciudad de San Salvador de Jujuy, fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas.
El fiscal del caso, Guillermo Beller, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y confirmó que el imputado, quien está alojado en el penal de Gorriti, se realizó nuevos estudios psicológicos.
Hasta el momento los cotejos de ADN confirmaron las identidades de cuatro víctimas que se encontraban en situación de calle: Jorge Omar Anachuri, Sergio Sosa, Miguel Ángel Quispe, y Juan José Ponce.
Por su parte, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, señaló que una psiquiatra del Ministerio Público Fiscal de Salta realizará entrevistas para corroborar si actuó con ensañamiento, alevosía o placer para cometer los homicidios.
"Se trata de un hecho de inusitada violencia" en el que "esta persona (Jurado) atraía" a los damnificados "hacía su domicilio donde aparente las emborrachaba y las ultimaba", sostuvo el funcionario sobre la gravedad de los crímenes y reconoció: "Estamos intentando determinar la motivación".
En este sentido, Lello Sánchez resaltó que Jurado es imputable porque comprende la criminalidad de sus actos, al tiempo que resta conocer el procesamiento de las muestras respecto a los fluidos o evidencias que podría avanzar en la identificación de nuevos damnificados.
Con información de Noticias Argentinas
La Policía bonaerense accionó tras el llamado al 911 de un vecino, quien notó movimientos extraños en una vivienda aledaña que estaba vacía.
Matías Godoy de 39 años, perdió la vida en Villa Amancay, tras caer desde seis metros de altura mientras trabajaba en la poda de árboles desde un hidroelevador.
Un cuerpo completamente calcinado, que correspondería a un hombre, fue hallado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, en lo que las autoridades confirmaron como un homicidio.
El hecho ocurrió en plena avenida, a la altura de la calle Alsina. El hombre contaba con antecedentes cardíacos
Ocho prófugos fueron detenidos al intentar votar en la provincia de Buenos AiresProvincias08/09/2025
Entre los arrestados hay acusados por abuso sexual, robo agravado y tentativa de homicidio. La Policía Federal y las fuerzas bonaerenses los apresaron en La Plata, Lomas de Zamora, Tigre y Quilmes.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.