Intentaban replicar el “Robo del siglo” y fueron arrestados en Escobar

Cuatro delincuentes intentaban recrear el "Robo del siglo" y planeaban hacer un boquete para poder robar la sede del Banco Nación de Belén de Escobar, pero un vecino comenzó a escuchar ruidos extraños en una casa que se encontraba vacía y llamó al 911.

Uno de los sospechosos fue detenido en Escobar y se llama Jesús López Valdez, un ciudadano colombiano de 36 años que tenía pedido de captura desde mayo, luego de haber participado un intento robo de las mismas características de la sucursal del banco Macro de Ingeniero Maschwitz.

Además, tres hombres fueron detenidos por los efectivos de la comisaría 1ª de Escobar y del Comando de Patrullas local, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Lucas Borge, con colaboración de la Policía Municipal.

Los delincuentes usaban la obra en construcción con la intención de hacer un boquete y poder ingresar en la entidad bancaria, pero un vecino los vio y se comunicó con el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Escobar por medios de Ojos y Oídos en Alerta.

Los cuatro implicados fueron detenidos antes de que se pudieran dar a la fuga. Fueron capturados cuando intentaban escapar por los techos. En la persecución, dos agentes de la Policía terminaron heridos cuando cayeron desde los techos.

Fuentes policiales indicaron a La Nación: “Se hizo una revisión de las instalaciones del banco y se constató que los ladrones no llegaron a hacer daño en las paredes. Se secuestraron herramientas que servían para hacer un boquete”.

Y agregaron: “También se decomisaron sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma, dos aparatos de radio (tipo handy) y el automóvil en el que circulaban los sospechosos, un Ford Fiesta gris con dos patentes”.