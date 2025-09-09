Millonario subsidio del gobierno bonaerense a Abuelas

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó un convenio con la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo para financiar una nueva edición del Programa Memoria Joven, una iniciativa que busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la verdad y la identidad.

De acuerdo al Decreto 2342/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Provincia transferirá casi $110 millones ($109.966.000) a la institución, que destinará los fondos a la organización de charlas y talleres en distintos puntos del territorio bonaerense.

De qué se trata el Programa Memoria Joven

El Programa Memoria Joven está orientado a jóvenes de entre 14 y 21 años y propone actividades socio-culturales que promuevan la inclusión, la formación ciudadana y la participación juvenil.

Los encuentros estarán organizados en cuatro ejes principales: comunicación para los derechos humanos, las Abuelas y el derecho a la identidad, memoria en el tiempo y memoria joven hoy.



La propuesta, relevante para sostener en la comunidad la lucha por la identidad y transmitir a los más jóvenes los valores de la democracia y los derechos humanos, apunta a incentivar el compromiso de las juventudes con la historia mediante un espacio de reflexión y aprendizaje.

Qué dijeron desde Abuelas de Plaza de Mayo

Desde Abuelas señalaron que “las juventudes son fundamentales en la tarea de conocer qué fue lo que pasó, por qué sucedió, de poder difundirlo y comprender que sus consecuencias persisten”.

En esa misma línea, remarcaron la necesidad de “continuar con la creación y sostenimiento de las políticas desarrolladas desde nuestra organización destinadas a la población joven para involucrar a este sector de manera activa y consciente en la promoción de la memoria, verdad y justicia”.

De manera concreta, informaron que los fondos estarán destinados a la compra de materiales e insumos para actividades recreativas, educativas e informativas vinculadas con la memoria. Además, confirmaron que se contratarán equipos profesionales especializados para diseñar nuevas herramientas de concientización y difusión orientadas especialmente a los jóvenes.

Con estos recursos, Abuelas impulsará charlas y talleres organizados en torno a cuatro ejes centrales: comunicación para los derechos humanos; las Abuelas y el derecho a la Identidad, Memoria en el tiempo: una historia de lucha, y Memoria joven hoy.

Con información de Ámbito