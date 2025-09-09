Un cuerpo completamente calcinado, que correspondería a un hombre, fue hallado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, en lo que las autoridades confirmaron como un homicidio.
Murió un bombero voluntario al caer de un hidroelevador en Córdoba
Matías Godoy de 39 años, perdió la vida en Villa Amancay, tras caer desde seis metros de altura mientras trabajaba en la poda de árboles desde un hidroelevador.Provincias09/09/2025
Un bombero voluntario identificado como Matías Godoy, de 39 años, murió este lunes en Villa Amancay, Córdoba, tras caer desde seis metros de altura de un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda en la calle.
El accidente ocurrió en el Valle de Calamuchita, y pese a ser trasladado al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, los médicos no pudieron salvarle la vida.
El comunicado de la Federación de Bomberos Voluntarios
Tras conocerse la noticia, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba lamentó la muerte de Godoy y destacó su entrega. “Desde su cuartel ha arriesgado su vida, poniendo siempre por delante el lema bomberil: desinterés, sacrificio y abnegación, lo que implica en sí mismo una entrega total al servicio del bien común”, expresaron en un comunicado.
La entidad decretó 72 horas de luto y ordenó que los símbolos nacionales, provinciales, municipales e institucionales permanezcan a media asta.
Bombero, operario y muy querido: quién era el joven que murió al caer cuando podaba
La tragedia provocó un profundo dolor en el Valle de Calamuchita. Matías Godoy tenía 39 años, vivía en Villa Amancay y era conocido por su doble rol: trabajaba como operario y también como bombero voluntario, lo que lo convirtió en una figura muy querida por sus vecinos.
Quienes lo conocían destacan su compromiso comunitario y su espíritu solidario, siempre dispuesto a colaborar en situaciones de emergencia y en la vida cotidiana del pueblo. Tras el accidente, su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Córdoba para la autopsia correspondiente.
Con información de TN
