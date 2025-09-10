Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.Política10/09/2025
El presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en una semana de alta actividad en Casa Rosada tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires. En simultáneo lanzó la mesa federal, para intentar retomar el diálogo con los gobernadores afines.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este miércoles la constitución de una Mesa Federal, que integrarán junto con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalano. "Con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines", aclaró.
"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", expresó Francos en redes sociales.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.
La abogada Nadia Villarroel afirmó que la designación del Defensor del Pueblo en Salta debe centrarse en la escucha ciudadana y consideró “desprolija” la actuación del exconcejal Martín Del Frari.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.