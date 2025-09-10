Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.

El presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en una semana de alta actividad en Casa Rosada tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires. En simultáneo lanzó la mesa federal, para intentar retomar el diálogo con los gobernadores afines. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció este miércoles la constitución de una Mesa Federal, que integrarán junto con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalano. "Con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines", aclaró.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", expresó Francos en redes sociales.

