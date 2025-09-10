El vocero presidencial aseguró que el Presidente dará detalles del proyecto de ingresos y gastos del Estado.
Elevaron las recompensas de los prófugos más buscados de Santa Fe
El más elevado es el de Matías Gazzani, jefe de la banda “Los Menores”, a quien le pesa una recompensa de $70 millones.Argentina10/09/2025
Las recompensas de varios de los prófugos más buscados de Santa Fe fueron elevadas por el Ministerio de Seguridad provincial para motivar el aporte de datos que permitan las capturas de los sujetos.
El más elevado es el de Matías Gazzani, considerado como jefe de la banda "Los Menores", a quien le pesa una recompensa de $70 millones. Previo al incremento, el monto era de $60 millones.
Sin embargo, no es el único al que le aumentaron la compensación. La medida también es contra Brian y Waldo Bilbao, dos hermanos sindicados como integrantes de estructuras criminales. La cifra pasó de $40 a $50 millones.
Gracias a la difusión de la lista de los más buscados, se logró capturar en Dock Sud a Gerardo "Dibu" Gómez, a quien el pesaba una recompensa de $35 millones.
De igual modo, las autoridades informaron que ese monto no será entregado a nadie, debido a que la detención del acusado ocurrió tras la labor de los investigadores. Por este motivo, la cifra fue reingresada al fondo destinado para recompensas.
Ahora, su lugar es ocupado por Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, quien integra la banda Los Menores y está acusado de asociación ilícita.
Con información de Noticias Argentinas
La mayoría de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre económica.
Clubes de barrio: El Gobierno estableció un plazo para revalidar subsidios energéticosArgentina10/09/2025
Las instituciones que acceden a la tarifa diferencial de energía deberán revalidar su beneficio para conservarlo
YPF busca sumar dos nuevos socios al proyecto de GNL y piensa en una mega inversión en Bs AsArgentina10/09/2025
Horacio Marín, presidente de la petrolera, dio detalles de la hoja de ruta del “Argentina LNG” durante su participación en Gastech 2025 que se celebra en Milán. La competitividad de Vaca Muerta y el blindaje de las inversiones.
El avión transporta a 16 argentinos. El retorno tiene lugar en un contexto de fuertes políticas migratorias ejecutadas por el republicano.
Las proyecciones de consultoras indican que estaría entre el 1,6% y el 1,8%. El conjunto de participantes del REM estima que sería del 2,0%.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.