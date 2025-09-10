Aguirre Astigueta: “La política contamina al Defensor del Pueblo”

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
El exsecretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Sebastián Aguirre Astigueta, aseguró que el Defensor del Pueblo debe ser autónomo y criticó la injerencia política en el proceso de selección.Política10/09/2025Ivana Chañi
En Pasaron Cosas, Sebastián Aguirre Astigueta destacó que la figura del Defensor del Pueblo tiene un marco normativo que garantiza plena autonomía. “Es absolutamente independiente, no recibe instrucciones de nadie y está diseñado para controlar al Ejecutivo y trabajar con el Concejo”, explicó.
Sin embargo, señaló que en los hechos la actuación fue “muy deslucida” en los últimos años. “Lo bueno es que ahora la institución concitó mucha atención y esperemos que el Concejo Deliberante elija a conciencia un buen defensor para la ciudad”, sostuvo el aspirante a ocupar el cargo.
Aguirre Astigueta fue categórico sobre la influencia partidaria: “Hay que tener mucho cuidado con buscar figuras políticas. La política contamina al Defensor del Pueblo. No se está poniendo un político, se está poniendo a un defensor de la ciudadanía, que es otra cosa”.
Según dijo, las sospechas sobre avales partidarios en algunos postulantes generan “suspicacia” y dañan la credibilidad del proceso.
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
La administración libertaria sorprendió esta mañana con la designación del ahora ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Guillermo Francos.
José Luis Agüero Iturbe solicitó que el ex presidente quede con falta de mérito mientras se profundizan las pruebas en el caso Seguros.
El Gobierno busca así acercarse a los gobernadores afines, tras la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires. El Presidente lanzó la Mesa Federal y se mostró por primera vez con el nuevo ministro.
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.
El exprocurador Ramiro Angulo afirmó que la figura del Defensor del Pueblo perdió jerarquía y consideró que el proceso de selección en la capital salteña tuvo falencias jurídicas y éticas.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.