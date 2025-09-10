Aguirre Astigueta: “La política contamina al Defensor del Pueblo”

El exsecretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Sebastián Aguirre Astigueta, aseguró que el Defensor del Pueblo debe ser autónomo y criticó la injerencia política en el proceso de selección.

Política10/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

aguirre-astigueta.jpg

En Pasaron Cosas, Sebastián Aguirre Astigueta destacó que la figura del Defensor del Pueblo tiene un marco normativo que garantiza plena autonomía. “Es absolutamente independiente, no recibe instrucciones de nadie y está diseñado para controlar al Ejecutivo y trabajar con el Concejo”, explicó.

Sin embargo, señaló que en los hechos la actuación fue “muy deslucida” en los últimos años. “Lo bueno es que ahora la institución concitó mucha atención y esperemos que el Concejo Deliberante elija a conciencia un buen defensor para la ciudad”, sostuvo el aspirante a ocupar el cargo.

Aguirre Astigueta fue categórico sobre la influencia partidaria: “Hay que tener mucho cuidado con buscar figuras políticas. La política contamina al Defensor del Pueblo. No se está poniendo un político, se está poniendo a un defensor de la ciudadanía, que es otra cosa”.

Según dijo, las sospechas sobre avales partidarios en algunos postulantes generan “suspicacia” y dañan la credibilidad del proceso.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad10/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail