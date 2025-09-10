Aguirre Astigueta: “La política contamina al Defensor del Pueblo”

En Pasaron Cosas, Sebastián Aguirre Astigueta destacó que la figura del Defensor del Pueblo tiene un marco normativo que garantiza plena autonomía. “Es absolutamente independiente, no recibe instrucciones de nadie y está diseñado para controlar al Ejecutivo y trabajar con el Concejo”, explicó.

Sin embargo, señaló que en los hechos la actuación fue “muy deslucida” en los últimos años. “Lo bueno es que ahora la institución concitó mucha atención y esperemos que el Concejo Deliberante elija a conciencia un buen defensor para la ciudad”, sostuvo el aspirante a ocupar el cargo.

Aguirre Astigueta fue categórico sobre la influencia partidaria: “Hay que tener mucho cuidado con buscar figuras políticas. La política contamina al Defensor del Pueblo. No se está poniendo un político, se está poniendo a un defensor de la ciudadanía, que es otra cosa”.

Según dijo, las sospechas sobre avales partidarios en algunos postulantes generan “suspicacia” y dañan la credibilidad del proceso.