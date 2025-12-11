La administración local de las islas autorizó el proyecto de una empresa británica para extraer 55.000 barriles; Cancillería sostuvo que quienes intervengan en dichas actividades quedarán expuestas a sanciones e inhabilitaciones.
Moreno se mostró optimista sobre la discusión del Presupuesto Nacional 2026: “Miércoles o jueves lo aprobaríamos”
El diputado nacional por Salta de LLA consideró que la nueva composición de la Cámara y el voto favorable de “los diputados que responden a gobiernos amigables” encaminan la aprobación del Presupuesto Nacional 2026.Política11/12/2025
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado nacional por Salta de La Libertad Avanza, Julio Moreno, mostró su optimismo de cara a la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional 2026.
“Se plantea que en el 2026 el Estado no gaste más de lo que ingresa. Es importante porque los Presupuestos anteriores no iban en esa línea”, aseguró el legislador libertario, y advirtió que la norma busca el equilibrio fiscal.
Aseguró, en tanto, que el Presupuesto pone mayor participación de dinero en jubilaciones, pensiones y en áreas como Educación, Salud y ayuda social, “siempre por arriba de la pauta inflacionaria”.
“La prioridad es mantener las cuentas equilibradas, la ayuda social sin intermediarios, fondos para Defensa; la idea es tratar de achicar y modernizar el Estado. Por otro lado, calculamos que va a haber de un 4 a 5% de crecimiento de la actividad económica y que la recaudación crecerá un 22% sin crear nuevos impuestos”, indicó.
Así las cosas, Moreno consideró que la nueva composición de la Cámara y el voto de los diputados que “responden a los gobiernos amigables” redundarán en dictámenes favorables del Presupuesto 2026.
“Lunes y martes se elaboran los dictámenes de mayoría y minoría, miércoles o jueves vamos al recinto y lo aprobaríamos”, auguró Moreno finalizando.
Mónico pidió licencia en el Senado ante la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo salteñoPolítica11/12/2025
El Senador por Rosario de la Frontera solicitó licencia ante las autoridades de la Cámara por la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo provincial. Cabe recordar que el nuevo Gabinete asumirá este lunes próximo.
Milei reveló negociaciones con Gran Bretaña para levantar el veto a la venta de armas a ArgentinaPolítica11/12/2025
El presidente confirmó al diario británico The Telegraph que negocia con Gran Bretaña un levantamiento del veto que impide a la Argentina comprar armas británicas, vigente desde la Guerra de Malvinas.
El Senado salteño aprobó en definitiva la adhesión de la Provincia a la ley nacional que busca institucionalizar un marco de calidad y seguridad al sistema sanitario. El objetivo es evitar la reiteración de mala praxis y garantizar la idoneidad del personal.
El Senado de la Provincia aprobó el proyecto que prevé la adhesión a la norma nacional que establece el ordenamiento y la regulación de la actividad. Beneficios impositivos, reglas uniformes y procedimientos de control, entre los puntos.
Aprobaron prorrogar la Emergencia Sociosanitaria para San Martín, Orán y RivadaviaPolítica11/12/2025
El Senado salteño aprobó en definitiva la prórroga por 180 días de la emergencia. Según se expuso, la medida mejoró notablemente los servicios en estos Departamentos, pero se advirtió que “necesitan un trato especial” y acciones focalizadas.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Argentina inicia pruebas preclínicas de una vacuna ARNm contra la gripe aviar H5N1Ciencia & Tecnología11/12/2025
Sinergium Biotech comenzará los ensayos en laboratorio con apoyo de CEPI, la OMS y la OPS. El proyecto busca preparar a la región ante futuras pandemias y apunta a iniciar estudios en humanos en 2026.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.