Moreno se mostró optimista sobre la discusión del Presupuesto Nacional 2026: “Miércoles o jueves lo aprobaríamos”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado nacional por Salta de La Libertad Avanza, Julio Moreno, mostró su optimismo de cara a la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional 2026.

“Se plantea que en el 2026 el Estado no gaste más de lo que ingresa. Es importante porque los Presupuestos anteriores no iban en esa línea”, aseguró el legislador libertario, y advirtió que la norma busca el equilibrio fiscal.

Aseguró, en tanto, que el Presupuesto pone mayor participación de dinero en jubilaciones, pensiones y en áreas como Educación, Salud y ayuda social, “siempre por arriba de la pauta inflacionaria”.

“La prioridad es mantener las cuentas equilibradas, la ayuda social sin intermediarios, fondos para Defensa; la idea es tratar de achicar y modernizar el Estado. Por otro lado, calculamos que va a haber de un 4 a 5% de crecimiento de la actividad económica y que la recaudación crecerá un 22% sin crear nuevos impuestos”, indicó.

Así las cosas, Moreno consideró que la nueva composición de la Cámara y el voto de los diputados que “responden a los gobiernos amigables” redundarán en dictámenes favorables del Presupuesto 2026.

“Lunes y martes se elaboran los dictámenes de mayoría y minoría, miércoles o jueves vamos al recinto y lo aprobaríamos”, auguró Moreno finalizando.