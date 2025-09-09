Levantan la medida de suspensión de crédito al IPSS, pero mantienen el estado de alerta

Mediante un comunicado, la Comisión Directiva del Círculo Médico de Salta informó que “se levanta de manera temporal la medida de Suspender el Crédito al IPSS”, que estaba prevista desde el miércoles 10 de septiembre.

Según señalaron, la decisión responde al ingreso de un pago parcial de la deuda pendiente, sin embargo advirtieron que se mantiene el estado de alerta.

“Recordamos que nos mantenemos en Estado de Alerta hasta tanto se efectivice la actualización de honorarios y el pago total del monto adeudado”.

En declaraciones con Aries, la presidenta del Círculo, Cristina Sánchez Wilde, detalló que la deuda incluía más de $2.400 millones correspondientes a prácticas de junio, que vencieron en agosto, y que tampoco se cancelaron las prestaciones semanales de la primera semana de septiembre.