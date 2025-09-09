Pronostican lluvias para el día de la Procesión del Milagro

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada de este lunes 15 de septiembre con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 23°C.

La presencia de lluvia y humedad podría tornar resbaladizas las calles del centro y los alrededores de la Catedral Basílica, donde se concentran las principales actividades religiosas.

En la fecha, miles de fieles de todo el país se congregarán en la ciudad de Salta para participar de la tradicional celebración del Milagro, la festividad religiosa más importante de la provincia, que reúne a devotos del Señor y la Virgen del Milagro.