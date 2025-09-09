Diputados aprobó la protección de los ‘Caminos del Milagro’

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece la protección y promoción de los ‘Caminos del Milagro’; se trata de los caminos que recorren los peregrinos de toda la provincia para llegar a la Catedral Basílica en tiempos de Milagro.

Al respecto, el representante de La Caldera y autor del proyecto, el diputado Luis Mendaña, destacó el valor cultural y humano que tienen estos caminos.

En tanto, destacó que, incluso antes de la sanción del proyecto, la Municipalidad capitalina haya comenzado la señalización de estos caminos en la ciudad, sumándose así a las tareas que realizan las distintas comunas en el mismo sentido.

El proyecto, aprobado con modificaciones en el Senado, fue aprobado en definitiva por los Diputados y pasa al Ejecutivo para su promulgación.