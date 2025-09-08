La Policía Vial controló más de 8300 vehículos en la provincia y detectó 1005 infractores a las normativas viales. Se practicaron también más de 5100 test de alcoholemia.
Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.Salta08/09/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries la derrota del oficialismo en Buenos Aires y consideró que el resultado reflejó el malestar social. “Esto demuestra claramente que la gente no la está pasando bien y que hay que hacer cosas”, afirmó.
Sáenz criticó la falta de propuestas de los dirigentes nacionales y reclamó un debate entre candidatos locales. “Me encantaría que se los convoque a los candidatos a senadores para ver quién tiene capacidad, quién tiene idoneidad, quién va a defender los intereses de los salteños”, expresó.
Al referirse a su vínculo con la Nación, el mandatario aseguró que nunca actuó como delegado de nadie. “Nunca fui genuflexo ni delegado nacional de nadie, siempre peleé por los salteños y lo demostré desde que era intendente”, señaló.
También lanzó fuertes críticas a la Casa Rosada: “¿Qué hizo el gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles. Se quedó con lo peor. Yo creo que el presidente tiene que dar un volantazo”.
Sáenz insistió en que la prioridad debe ser la provincia. “El límite de nuestras convicciones es la necesidad y los derechos de los salteños. No podemos levantar la mano votando en contra de Salta. El que hace eso es traidor a su patria chica”, sentenció.
Nuevo aumento de los combustibles en Salta tras las elecciones en Bs. As.
Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires, el precio del combustible subió. En Salta, las estaciones de servicio ya muestran los nuevos precios.
Sitepsa denunció persecución del Ministerio de Educación: “nos quieren descabezar”
La secretaria general del gremio advirtió que la retirada de licencias gremiales y los descuentos salariales buscan limitar la libre sindicalización y el derecho a huelga.
Feria del Milagro tendrá cobertura policial las 24 horas
El director de Seguridad de la Policía de Salta, Luis Daniel Ríos, detalló en Aries el operativo previsto en el Parque San Martín durante la Feria del Milagro.
Turismo delincuencial en el Milagro: Advierten por punguistas que llegan de otras provincias
El director general de Seguridad de la Policía de Salta, Luis Daniel Ríos, dio detalles en Aries del operativo del Milagro 2025 y advirtió sobre la presencia de delincuentes en eventos masivos.
Alerta por viento Zonda en Salta: Ráfagas de hasta 100 km/h
El SMN emitió un aviso por Viento Zonda para este lunes en Salta, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en las zonas más elevadas de la provincia.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.