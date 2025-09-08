Sáenz: “El gobierno nacional terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles”

El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries la derrota del oficialismo en Buenos Aires y consideró que el resultado reflejó el malestar social. “Esto demuestra claramente que la gente no la está pasando bien y que hay que hacer cosas”, afirmó.

Sáenz criticó la falta de propuestas de los dirigentes nacionales y reclamó un debate entre candidatos locales. “Me encantaría que se los convoque a los candidatos a senadores para ver quién tiene capacidad, quién tiene idoneidad, quién va a defender los intereses de los salteños”, expresó.

Al referirse a su vínculo con la Nación, el mandatario aseguró que nunca actuó como delegado de nadie. “Nunca fui genuflexo ni delegado nacional de nadie, siempre peleé por los salteños y lo demostré desde que era intendente”, señaló.

También lanzó fuertes críticas a la Casa Rosada: “¿Qué hizo el gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles. Se quedó con lo peor. Yo creo que el presidente tiene que dar un volantazo”.

Sáenz insistió en que la prioridad debe ser la provincia. “El límite de nuestras convicciones es la necesidad y los derechos de los salteños. No podemos levantar la mano votando en contra de Salta. El que hace eso es traidor a su patria chica”, sentenció.