Menos burocracia en Salta: el certificado de antecedentes policiales no pedirá más certificado de residencia

Apuñalado en una plaza de Orán: Muere un chico de 16 años y detienen a uno de 15Policiales06/09/2025
El hecho ocurrió este viernes. La víctima habría recibido un puntazo cuando intentaron robarle el celular.
En el marco del trabajo de simplificación que lleva adelante la Secretaría de Seguridad dentro del ámbito de la Policía de la Provincia, se homologó el proceso de actualización y digitalización del trámite de expedición del certificado de antecedentes penales.Policiales09/09/2025
La Secretaría de Seguridad informa que ya se puede tramitar el certificado de antecedentes penales provinciales, bajo la nueva modalidad de declaración jurada de domicilio, la que se realizará en el mismo momento de la tramitación, evitando trámites burocráticos.
A partir de su entrada en vigencia los ciudadanos ya no deberán gestionar el certificado de residencia, que se conseguía mediante su tramitación en la comisaría más cercana, con la firma de dos testigos. Hasta tanto se culmine con el proceso de digitalización, la obtención del citado documento se simplifica reemplazando el certificado de residencia por la declaración jurada de domicilio por parte del interesado.
De esta manera se genera un importante beneficio para el ciudadano en ahorro de tiempo y celeridad en la gestión eliminando trámites innecesarios.
Se prevé que a mediano plazo se ponga en funcionamiento el plan piloto del trámite digital para la obtención del certificado de antecedentes penales provinciales, logrando optimizar recursos de la Policía y beneficiando a la comunidad con la implementación de este servicio de modalidad virtual.
El hecho ocurrió este viernes. La víctima habría recibido un puntazo cuando intentaron robarle el celular.
El procedimiento se realizó el viernes durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
La intervención se registró anoche tras una alerta ciudadana. Se secuestró un cuchillo. Intervino la Fiscalía Penal 6.
Más de 220 policías realizaron un megaoperativo en seis barrios de Capital y San Lorenzo. Se llevaron a cabo 29 allanamientos y se detuvo a 20 personas, acusadas de integrar grupos antagónicos violentos.
Fue un trabajo de la Dirección General de Investigaciones. Tres hombres fueron detenidos en el marco de una causa por múltiples hurtos ocurridos en fincas de la localidad. Intervino la Fiscalía Penal local.
Tras una investigación de cuatro meses, el detenido fue imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, ya que se constató que entre sus compradores se encontraban menores.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.