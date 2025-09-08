La selección entrena y viaja a Ecuador

La Selección Argentina le pondrá fin a su curso en las Eliminatorias Sudamericanas, el próximo martes, cuando visite a Ecuador en Guayaquil, sin embargo, la despedida no será sencilla, ya que el entrenador Lionel Scaloni deberá rearmar un equipo con bajas importantes, entre ellas, la Lionel Messi.

Teniendo en cuenta esto, Leonardo Balerdi se posiciona para ocupar el lugar del defensor que milita en Tottenham. Aunque esto no sería lo único, ya que en el lateral izquierdo podría darse un cambio de nombre: Nicolás Tagliafico podría tener descanso y así abrir la chance de titularidad para Marcos “Huevo” Acuña o Julio Soler.

Este no sería el único sector con variaciones, ya que en la mitad de la cancha ingresaría Alexis Mac Allister y le dejaría el lugar Franco Mastantuono. Más allá de ese cambio, se analiza darle lugar a otros volantes que no tuvieron minutos en el primer partido.

En la delantera, Lautaro Martínez iría desde el arranque y formaría dupla de ataque con Julián Álvarez. Armar el 'doble 9' significaría un cambio de esquema, ya que no estará el astro argentino para comandar los hilos del equipo.

La probable formación de Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.