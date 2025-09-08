La próxima participación en la Fórmula 1 del pilarense, Franco Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Azeibaryán, en el circuito callejo de Bakú. Con una semana sin competencia, la carrera está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.
La selección entrena y viaja a Ecuador
La Selección Argentina le pondrá fin a su curso en las Eliminatorias Sudamericanas, el próximo martes, cuando visite a Ecuador en Guayaquil, sin embargo, la despedida no será sencilla, ya que el entrenador Lionel Scaloni deberá rearmar un equipo con bajas importantes, entre ellas, la Lionel Messi.
Teniendo en cuenta esto, Leonardo Balerdi se posiciona para ocupar el lugar del defensor que milita en Tottenham. Aunque esto no sería lo único, ya que en el lateral izquierdo podría darse un cambio de nombre: Nicolás Tagliafico podría tener descanso y así abrir la chance de titularidad para Marcos “Huevo” Acuña o Julio Soler.
Este no sería el único sector con variaciones, ya que en la mitad de la cancha ingresaría Alexis Mac Allister y le dejaría el lugar Franco Mastantuono. Más allá de ese cambio, se analiza darle lugar a otros volantes que no tuvieron minutos en el primer partido.
En la delantera, Lautaro Martínez iría desde el arranque y formaría dupla de ataque con Julián Álvarez. Armar el 'doble 9' significaría un cambio de esquema, ya que no estará el astro argentino para comandar los hilos del equipo.
La probable formación de Argentina vs. Ecuador
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
En un Arthur Ashe Stadium colmado, el español se consagró campeón con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, sumó su segundo Grand Slam en la temporada y le arrebató el número uno del ranking al italiano.
En Monza, la escudería francesa volvió a tener una actuación decepcionante: Pierre Gasly terminó en el puesto 16 y Franco Colapinto, 17°.
La bielorusa levantó el titulo por segundo año consecutivo en Nueva York y a sus 27 años se despega del resto en lo más alto del ranking.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
