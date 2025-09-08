Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Italia con un 17° puesto en la decimosexta fecha de la temporada, completando así su décima carrera con Alpine desde su regreso a la Fórmula 1.

La competencia en Monza tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), escoltado por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima participación en la Fórmula 1 del pilarense, Franco Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Azeibaryán, en el circuito callejo de Bakú. Con una semana sin competencia, la carrera está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.

La agenda de Colapinto luego del GP de Italia:

Gran Premio de Azerbaiyán (19-21 de septiembre)

Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)

Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)

Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)

Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)