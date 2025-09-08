La selección entrena y viaja a Ecuador
El entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a la "Tri". Sin Lionel Messi y "Cuti" Romero, la Albiceleste cambia piezas.
La próxima participación en la Fórmula 1 del pilarense, Franco Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Azeibaryán, en el circuito callejo de Bakú. Con una semana sin competencia, la carrera está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.Deportes08/09/2025
Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Italia con un 17° puesto en la decimosexta fecha de la temporada, completando así su décima carrera con Alpine desde su regreso a la Fórmula 1.
La competencia en Monza tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), escoltado por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La próxima participación en la Fórmula 1 del pilarense, Franco Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Azeibaryán, en el circuito callejo de Bakú. Con una semana sin competencia, la carrera está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.
La agenda de Colapinto luego del GP de Italia:
Gran Premio de Azerbaiyán (19-21 de septiembre)
Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)
Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)
Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)
Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)
El entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a la "Tri". Sin Lionel Messi y "Cuti" Romero, la Albiceleste cambia piezas.
Luego de estar internado por una infección urinaria, el entrenador de 69 años está listo para volver a comandar a su equipo.
En un Arthur Ashe Stadium colmado, el español se consagró campeón con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, sumó su segundo Grand Slam en la temporada y le arrebató el número uno del ranking al italiano.
En Monza, la escudería francesa volvió a tener una actuación decepcionante: Pierre Gasly terminó en el puesto 16 y Franco Colapinto, 17°.
La bielorusa levantó el titulo por segundo año consecutivo en Nueva York y a sus 27 años se despega del resto en lo más alto del ranking.
El piloto argentino sufrió calambres durante la carrera y finalizó en el puesto 17 con su Alpine.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.