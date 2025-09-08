Miguel Ángel Russo tiene fecha para volver a los entrenamientos en Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dejó atrás días complicados en los que permaneció internado y, ya está listo para retornar a los entrenamientos para comandar a su equipo.

Luego de haber permanecido internado durante la semana pasada por una infección urinaria y de descansar en su hogar el fin de semana, el entrenador de 69 años volverá a dar el presente ante el plantel este lunes en el predio de Ezeiza.

El experimentado entrenador, que fue hospitalizado el último martes en el Instituto Fleni, luego de someterse a unos análisis de rutina, en los que se le detectó una bacteria, evolucionó de manera favorable y ya está listo para volver al ruedo, luego de recibir el alta médica el pasado viernes.