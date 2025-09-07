Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.Política07/09/2025Ivana Chañi
Las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires comenzaron este domingo. Más de 14 millones de bonaerenses eligen a 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.
Esta es la primera elección legislativa provincial que se desdobló de la nacional, un factor que la transforma en la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, votó en La Plata y conversó con los medios. Al respecto, afirmó que “los primeros resultados están previstos a partir de las 21 horas”.
En referencia a la apertura de la jornada electoral, el funcionario afirmó que comenzó con normalidad. El 100% de las urnas se distribuyeron y se resguardaron cuidando todos los protocolos de seguridad, agregó.
Finalmente, sobre la proyección de votantes, Bianco confió en que el pueblo bonaerense se exprese con su voto, algo que, según dijo, le dará más legitimidad al acto eleccionario.
