Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a las 21 horas

Las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires comenzaron este domingo. Más de 14 millones de bonaerenses eligen a 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.

Esta es la primera elección legislativa provincial que se desdobló de la nacional, un factor que la transforma en la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, votó en La Plata y conversó con los medios. Al respecto, afirmó que “los primeros resultados están previstos a partir de las 21 horas”.

En referencia a la apertura de la jornada electoral, el funcionario afirmó que comenzó con normalidad. El 100% de las urnas se distribuyeron y se resguardaron cuidando todos los protocolos de seguridad, agregó.

Finalmente, sobre la proyección de votantes, Bianco confió en que el pueblo bonaerense se exprese con su voto, algo que, según dijo, le dará más legitimidad al acto eleccionario.