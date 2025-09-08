Alcaraz derrotó a Sinner, es campeón del US Open y es el nuevo número uno del mundo

La selección entrena y viaja a Ecuador
El entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a la "Tri". Sin Lionel Messi y "Cuti" Romero, la Albiceleste cambia piezas.
En un Arthur Ashe Stadium colmado, el español se consagró campeón con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, sumó su segundo Grand Slam en la temporada y le arrebató el número uno del ranking al italiano.Deportes08/09/2025
El tenis mundial vivió un momento histórico en Nueva York. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores del circuito, se enfrentaron en la final del US Open 2025 en un Arthur Ashe Stadium repleto. El tenista español se llevó la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y, con esta victoria, desplazará al italiano para volver a ser el N° 1 del ranking ATP.
El choque representó la tercera definición consecutiva entre ambos en un Major, ya que también jugaron en Roland Garros y Wimbledon. El inicio fue favorable para el español, que se llevó el primer set por 6-2 en menos de 40 minutos. Apoyado en su derecha y con una intensidad que marcó la pauta del partido, Alcaraz quebró en dos ocasiones el servicio del italiano para tomar ventaja.
Sin embargo, en el segundo parcial, Sinner reaccionó con agresividad y logró un quiebre en el cuarto game que lo adelantó 3-1, antes de que el marcador se inclinara nuevamente hacia el murciano, que dominaba 5-3 al momento del corte.
El entrenador deberá rearmar el equipo para visitar a la "Tri". Sin Lionel Messi y "Cuti" Romero, la Albiceleste cambia piezas.
La próxima participación en la Fórmula 1 del pilarense, Franco Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Azeibaryán, en el circuito callejo de Bakú. Con una semana sin competencia, la carrera está programada para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.
Luego de estar internado por una infección urinaria, el entrenador de 69 años está listo para volver a comandar a su equipo.
En Monza, la escudería francesa volvió a tener una actuación decepcionante: Pierre Gasly terminó en el puesto 16 y Franco Colapinto, 17°.
La bielorusa levantó el titulo por segundo año consecutivo en Nueva York y a sus 27 años se despega del resto en lo más alto del ranking.
El piloto argentino sufrió calambres durante la carrera y finalizó en el puesto 17 con su Alpine.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.