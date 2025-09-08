Alcaraz derrotó a Sinner, es campeón del US Open y es el nuevo número uno del mundo

El tenis mundial vivió un momento histórico en Nueva York. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores del circuito, se enfrentaron en la final del US Open 2025 en un Arthur Ashe Stadium repleto. El tenista español se llevó la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y, con esta victoria, desplazará al italiano para volver a ser el N° 1 del ranking ATP.

El choque representó la tercera definición consecutiva entre ambos en un Major, ya que también jugaron en Roland Garros y Wimbledon. El inicio fue favorable para el español, que se llevó el primer set por 6-2 en menos de 40 minutos. Apoyado en su derecha y con una intensidad que marcó la pauta del partido, Alcaraz quebró en dos ocasiones el servicio del italiano para tomar ventaja.

Sin embargo, en el segundo parcial, Sinner reaccionó con agresividad y logró un quiebre en el cuarto game que lo adelantó 3-1, antes de que el marcador se inclinara nuevamente hacia el murciano, que dominaba 5-3 al momento del corte.