Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina se refirió al futuro de Lionel Messi en el equipo nacional. Además, puntualizó en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo y elogió a Ecuador, rival del cierre de Eliminatorias.

Deportes08/09/2025

720

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, aunque puntualizó en que “no corresponde” decir nada sobre la lista, remarcó que hay “una base, todos lo saben".

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma”, inició en conferencia de prensa.

Y agregó: "A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones. Y sobre Leo (Messi), no hable de esa situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”.

