Tras el GP de Italia, Flavio Briatore planteó un difícil panorama para Alpine en lo que resta de la temporada

Aryna Sabalenka se consagró campeona del US Open 2025 al mejor estilo Serena WilliamsDeportes07/09/2025
La bielorusa levantó el titulo por segundo año consecutivo en Nueva York y a sus 27 años se despega del resto en lo más alto del ranking.
En Monza, la escudería francesa volvió a tener una actuación decepcionante: Pierre Gasly terminó en el puesto 16 y Franco Colapinto, 17°.Deportes07/09/2025
Alpine volvió a tener otro fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. En una carrera con poco para destacar, sus pilotos volvieron a estar en el fondo de la grilla: Pierre Gasly terminó en el puesto 16 y Franco Colapinto, 17°. Por eso, Flavio Briatore hizo un análisis pesimista y dejó en claro que el panorama es complicado para lo que resta de la temporada 2025.
“Hoy en Monza no fue ni nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado, en un circuito que sabíamos que no le favorecía a nuestro paquete”, expresó el jefe de Alpine en un comunicado de prensa difundido por la escudería.
Y agregó: “El auto actual es todo lo que tenemos a disposición con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque puesto en el desarrollo del monoplaza para 2026“Como competidores, sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está haciendo puertas adentro y estamos convencidos de que vendrán días mejores para el equipo”, finalizó Briatore.
Con estas palabras, el italiano reiteró lo que se viene diciendo desde Alpine hace ya varios meses: todos los esfuerzos están puestos en el desarrollo del auto para la próxima temporada y no habrá mejoras en los monoplazas actuales, por lo que los pilotos no podrán hacerse grandes ilusiones en la carreras que quedan en 2025".
Con información de TN
El piloto argentino sufrió calambres durante la carrera y finalizó en el puesto 17 con su Alpine.
El piloto argentino finalizó 17° en Monza y expresó su malestar por el bajo rendimiento de su Alpine, al que calificó de falto de ritmo competitivo.
En el Gigante de Arroyito, el Fortín sumó un nuevo título tras ganarle 2-0 al Ferroviario con un doblete de Jano Gordon.
La pareja de dobles conformada por el argentino y el español se quedó con su segundo título Grand Slam del año al vencer a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.
El piloto argentino reconoció dificultades con la puesta a punto del auto, destacó la renovación de Pierre Gasly y cerró con su ya clásica frase: “veremos qué pasa mañana”.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.
La menor había usado un teléfono en desuso de su abuela para filmar un reto viral. Cuando intentó publicarlo en Youtube, bloquearon su cuenta y alertaron a las autoridades.
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.