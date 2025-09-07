Hamas busca acuerdo con Israel tras la “última advertencia” de Trump

El grupo islámico Hamas se mostró dispuesto a negociar de manera “inmediata” un acuerdo que libere a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en Gaza, después de recibir una propuesta de Estados Unidos y “una última advertencia” de Donald Trump.

“Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamas acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”, expuso el movimiento en un comunicado.

Hamas reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave.

Hamas denuncia que prosiguen las “masacres” en Gaza

El grupo armado palestino también volvió a remitirse a la propuesta elevada por los mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) y que el grupo palestino aceptó el 18 de agosto. Además, insistió en que en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no dio una respuesta.

