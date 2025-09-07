En San Luis y la UNSa, operativos del Registro Civil desde este lunes

Cargnello advirtió sobre la ilusión en vanidades: "El poder y el dinero se diluyen”
En la Catedral, monseñor Mario Antonio Cargnello abrió la novena y lanzó un fuerte mensaje contra el poder, el dinero y el éxito como falsas esperanzas.
Los interesados podrán obtener turnos por orden de llegada a primera hora en el lugar del operativo.Salta07/09/2025
El Registro Civil llevará adelante mañana lunes 8 y el martes 9 de setiembre un operativo de identificación en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Luis, en la Capital salteña. Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana, momento en el que se entregarán 70 turnos para la atención.
El CIC de San Luis está ubicado en calle Cerro San Bernardo 90. Allí, los vecinos podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, actualizaciones de mayores y menores, cambios de domicilio y pasaportes.
En tanto, en la Universidad Nacional de Salta, iniciará mañana lunes y se extenderá hasta el viernes 12.
El móvil se ubicará en la playa de estacionamiento de la institución educativa, situada en el acceso por avenida Bolivia 5150, barrio Castañares.
Se determinó que estudiantes, docentes, personal no docente, familiares y vecinos de la zona podrán acceder a los trámites sin ningún tipo de restricción.
La atención comenzará a las 9 de la mañana, momento en el que se entregarán 120 turnos por orden de llegada.
Los interesados podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como gestionar pasaportes.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de los ciudadanos.
El Arzobispo de Salta sostuvo que la comunidad debe renovar la esperanza frente a las decepciones y pidió no caer en ilusiones que “se diluyen con el tiempo”.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.
