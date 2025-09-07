Tecnología y solidaridad: Convocan a crear una App para encontrar mascotas perdidas en el Milagro

Una innovadora iniciativa impulsada por la comunidad Salta Dev busca conectar la tecnología con la solidaridad, mediante una competencia destinada a desarrollar una aplicación que ayude a encontrar mascotas perdidas durante la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, en el marco de sus acciones para fomentar la Economía del Conocimiento en la provincia.

La propuesta está dirigida a jóvenes desde los 13 años en adelante, sin importar si tienen conocimientos previos en programación. El objetivo es motivar a nuevos talentos a iniciarse en el mundo digital, fomentando habilidades tecnológicas y creando soluciones útiles para la comunidad.

“Queremos que cualquier persona con ganas de aprender pueda participar. Pueden aportar creatividad y habilidades, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial, para desarrollar proyectos que ayuden a los vecinos durante el Milagro”, explicaron desde la comunidad Salta Dev.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de forma gratuita ingresando a www.salta.dev.ar o completando directamente el formulario en línea. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejnuzx6-63LW2VKjtmF-qnVhhlShNd-mJWWqGr4tqrBwsYfg/viewform

Esta competencia representa una oportunidad para que jóvenes y adultos integren la tecnología con una causa solidaria, fortaleciendo sus conocimientos y aportando a la construcción de una comunidad más conectada y solidaria.