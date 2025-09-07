Tecnología y solidaridad: Convocan a crear una App para encontrar mascotas perdidas en el Milagro

Soledad y Redes: los riesgos que afectan a los jóvenes en Salta
El licenciado Rodrigo Albornoz aseguró que la pandemia marcó un punto de inflexión en los índices de salud mental y alertó por la creciente sensación de soledad.
El objetivo es motivar a nuevos talentos a iniciarse en el mundo digital, fomentando habilidades tecnológicas y creando soluciones útiles para la comunidad.Sociedad07/09/2025
Una innovadora iniciativa impulsada por la comunidad Salta Dev busca conectar la tecnología con la solidaridad, mediante una competencia destinada a desarrollar una aplicación que ayude a encontrar mascotas perdidas durante la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que depende del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, en el marco de sus acciones para fomentar la Economía del Conocimiento en la provincia.
La propuesta está dirigida a jóvenes desde los 13 años en adelante, sin importar si tienen conocimientos previos en programación. El objetivo es motivar a nuevos talentos a iniciarse en el mundo digital, fomentando habilidades tecnológicas y creando soluciones útiles para la comunidad.
“Queremos que cualquier persona con ganas de aprender pueda participar. Pueden aportar creatividad y habilidades, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial, para desarrollar proyectos que ayuden a los vecinos durante el Milagro”, explicaron desde la comunidad Salta Dev.
Quienes deseen participar pueden inscribirse de forma gratuita ingresando a www.salta.dev.ar o completando directamente el formulario en línea. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejnuzx6-63LW2VKjtmF-qnVhhlShNd-mJWWqGr4tqrBwsYfg/viewform
Esta competencia representa una oportunidad para que jóvenes y adultos integren la tecnología con una causa solidaria, fortaleciendo sus conocimientos y aportando a la construcción de una comunidad más conectada y solidaria.
El licenciado Rodrigo Albornoz aseguró que la pandemia marcó un punto de inflexión en los índices de salud mental y alertó por la creciente sensación de soledad.
Rodrigo Albornoz subrayó que las organizaciones deberían implementar políticas claras de salud mental y bienestar para sus trabajadores. El próximo 10 de septiembre invitan a un seminario online. Con entrada gratuita..
Familiares del comerciante judío reclamaron la devolución de la obra en Nueva York, mientras la Justicia argentina imputó a la hija de un ex funcionario nazi y a su esposo por encubrimiento agravado.
Las alertas por vientos intensos persisten en la provincia. Hoy, viernes 5 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso para varias localidades.
La ginecóloga y sexóloga, Dra. Mónica Gelsi, detalló que el lema del 2025 es “Justicia sexual ¿Qué podemos hacer?”, en ese sentido enfatizó la importancia de que las leyes sexuales se cumplan y mantenerse informado.
Se llevará adelante de 11 a 22 hs. Los asistentes encontrarán variedad de productos relacionado a lo holístico, artesanías y además habrá patio de comidas.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Rodrigo Albornoz advirtió en Vale Todo por Aries que los números de suicidios crecen en el país y que Salta muestra registros más altos que el promedio nacional.
El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la paralización de la obra de la Ruta Nacional 40 y pidió el apoyo de los legisladores salteños para lograr su reactivación.
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.