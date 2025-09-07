El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, además, señaló: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".
Escándalo de los audios: Escribieron "3%" en el padrón de Karina Milei
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.Política07/09/2025
La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.
El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.
La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441). Se espera que ambas funcionarias concurran a sufragar en las próximas horas en medio de operativos de seguridad.
Con información de Noticias Argentinas
Axel Kicillof: “No es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia”Política07/09/2025
El gobernador bonaerense habló con la prensa tras votar en una escuela de La Plata. Axel Kicillof reconoció problemas en la apertura de mesas, pero dijo que se solucionaron.
El candidato a diputado por la primera sección electoral votó en el Instituto Politécnico de San Martín y afirmó que "todo marcha con absoluta normalidad".
Máximo Kirchner: "Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei"Política07/09/2025
La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho", declaró el diputado tras emitir su voto en La Plata.
Diego Santilli: "Había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban"
Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, emitió su voto en Tigre. El dirigente expresó preocupación porque algunos ciudadanos "no tenían en claro qué votaban".
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
