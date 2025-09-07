Escándalo de los audios: Escribieron "3%" en el padrón de Karina Milei

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.

El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.

La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441). Se espera que ambas funcionarias concurran a sufragar en las próximas horas en medio de operativos de seguridad.

Con información de Noticias Argentinas