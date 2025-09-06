Prevención del suicidio en el trabajo: un llamado a empresas y sindicatos de Salta

Soledad y Redes: los riesgos que afectan a los jóvenes en Salta
El licenciado Rodrigo Albornoz aseguró que la pandemia marcó un punto de inflexión en los índices de salud mental y alertó por la creciente sensación de soledad.
Rodrigo Albornoz subrayó que las organizaciones deberían implementar políticas claras de salud mental y bienestar para sus trabajadores. El próximo 10 de septiembre invitan a un seminario online. Con entrada gratuita..Sociedad06/09/2025Ivana Chañi
En diálogo con Vale Todo por Aries, el licenciado Rodrigo Albornoz, director de Prisma, señaló que el ámbito laboral es un factor clave en la prevención del suicidio. “Lo ideal es que una empresa pueda contemplar una política de salud mental dentro de su misión y visión. Eso abre la posibilidad de establecer planes de cuidado para el personal”, expresó.
El especialista detalló que la detección precoz resulta fundamental. “Podemos hacerlo con encuestas de clima laboral, escalas de Bernat o prestando atención a cambios de conducta sostenidos, consumo de sustancias o manifestaciones de quitarse la vida”, explicó.
Albornoz recordó que el próximo miércoles 10 de septiembre, a partir de las 14, se realizará un seminario online sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, a cargo de Prisma. La actividad está destinada a empresas, sindicatos, profesionales de la salud y público en general. Informes e inscripciones en www.prismasalud.com o al celular 387-5926081.
El licenciado Rodrigo Albornoz aseguró que la pandemia marcó un punto de inflexión en los índices de salud mental y alertó por la creciente sensación de soledad.
Familiares del comerciante judío reclamaron la devolución de la obra en Nueva York, mientras la Justicia argentina imputó a la hija de un ex funcionario nazi y a su esposo por encubrimiento agravado.
Las alertas por vientos intensos persisten en la provincia. Hoy, viernes 5 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso para varias localidades.
La ginecóloga y sexóloga, Dra. Mónica Gelsi, detalló que el lema del 2025 es “Justicia sexual ¿Qué podemos hacer?”, en ese sentido enfatizó la importancia de que las leyes sexuales se cumplan y mantenerse informado.
Se llevará adelante de 11 a 22 hs. Los asistentes encontrarán variedad de productos relacionado a lo holístico, artesanías y además habrá patio de comidas.
La organización Callejeritos coordina hogares temporales para 20 perros del microcentro y garantiza su cuidado durante las festividades.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.