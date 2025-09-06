Prevención del suicidio en el trabajo: un llamado a empresas y sindicatos de Salta

En diálogo con Vale Todo por Aries, el licenciado Rodrigo Albornoz, director de Prisma, señaló que el ámbito laboral es un factor clave en la prevención del suicidio. “Lo ideal es que una empresa pueda contemplar una política de salud mental dentro de su misión y visión. Eso abre la posibilidad de establecer planes de cuidado para el personal”, expresó.

El especialista detalló que la detección precoz resulta fundamental. “Podemos hacerlo con encuestas de clima laboral, escalas de Bernat o prestando atención a cambios de conducta sostenidos, consumo de sustancias o manifestaciones de quitarse la vida”, explicó.

Albornoz recordó que el próximo miércoles 10 de septiembre, a partir de las 14, se realizará un seminario online sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, a cargo de Prisma. La actividad está destinada a empresas, sindicatos, profesionales de la salud y público en general. Informes e inscripciones en www.prismasalud.com o al celular 387-5926081.