Este fin de semana llega la feria Luna Llena de Mancias a plaza España

La Municipalidad de Salta invita a salteños y turistas a disfrutar este mes de la XXVI edición “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”. Tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, en plaza España, de 11 a 22 horas.

La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de las personas que se dedican a prácticas como: tarot, runas, péndulos, entre otras. Además, agrupa a aquellos artesanos que confeccionan productos relacionados a la temática holística, como son velas, sahumerios, cascadas para sahumerios, veladores, etc.

Es relevante destacar que es la única feria de dicha temática en la ciudad y que está reconocida como de interés municipal, a través de la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).

Los asistentes disfrutarán de actividades, talleres, productos y servicios que abarcan lo holístico y lo espiritual. Además, durante la jornada se sumarán foodtrucks con patio de comidas.