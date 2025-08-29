River - Racing: cuándo se jugará el duelo de cuartos de Copa Argentina

River ya está en cuartos de final de la Copa Argentina tras superar este jueves a Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso en los penales y ahora se vera las caras frente a Racing, en un duelo que promete ser de lo más atractivo de la instancia.

El partido frente a la Academia tendrá un condimento especial. Durante el último mercado de pases, la situación de Maximiliano Salas generó una fuerte novela entre los clubes, lo que le suma un tinte extra de rivalidad al choque que definirá quién sigue en carrera en el certamen federal.

Por el momento, la organización del torneo no confirmó oficialmente cuándo se disputará el cruce, aunque todo indica que se jugaría entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. La demora obedece a la participación de ambos equipos en la Copa Libertadores, lo que obliga a diagramar el calendario con suma cautela.