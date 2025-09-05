El FBI interviene en la causa del cuadro robado por los nazis y hallado en Mar del Plata

Alerta amarilla en Salta: El viento podría alcanzar los 90 km/h
Las alertas por vientos intensos persisten en la provincia. Hoy, viernes 5 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso para varias localidades.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) se contactó con la oficina del fiscal de Mar del Plata, a cargo de la causa por la obra robada en Países Bajos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para informarles que los familiares del artista italiano al que le sustrajeron el cuadro “Retrato de una dama” reclaman su devolución.
Este miércoles, luego de que la hija del ex funcionario nazi haya entregado a la Justicia el cuadro que tenía en su casa, personal del FBI se comunicó con la oficina del fiscal federal Carlos Martínez para anunciarles que los familiares del comerciante judío Jacques Goudstikker se presentaron en la sede de dicha fuerza federal en Nueva York para reclamar la obra, luego de enterarse de los pormenores del caso.
Aun así, según indicó el medio La Capital, el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cuadro hasta que haya una sentencia en la causa.
Ahora, serán ellos los encargados de comunicar si deciden que la Policía Federal traslade la pintura hasta el Museo del Holocausto en Buenos Aires.
Imputaron a la hija del ex funcionario nazi y a su esposo
Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, este jueves fiscal Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.
En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.
Aunque ambos recuperaron la libertad, después de permanecer con arresto domiciliario, se dispuso que no podrán viajar al exterior, deberán indicar a la Justicia un domicilio fijo y se les ordenó la entrega de sus pasaportes.
Con información de Noticias Argentinas
