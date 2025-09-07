Diego Santilli: "Había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza votó en la localidad tigrense de Troncos del Talar y expresó: "Ojalá la gente venga a votar, es muy importante, invito a todos los bonaerenses a que vengan a expresarse, a definir cuáles son sus ideas".

"Hemos escuchado que en algunos distritos ha habido demoras, pero ojalá que sea con total normalidad y que sea en paz, que es lo más importante", añadió. Consultado sobre la participación, advirtió que en sus recorridas notó que "había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban". "Si no vota mucha gente, hay que analizar por qué, de qué manera", subrayó.

Con información de C5N