Diego Santilli: "Había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban"

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, emitió su voto en Tigre. El dirigente expresó preocupación porque algunos ciudadanos "no tenían en claro qué votaban".

Política07/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Diego-Santilli-450x254

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza votó en la localidad tigrense de Troncos del Talar y expresó: "Ojalá la gente venga a votar, es muy importante, invito a todos los bonaerenses a que vengan a expresarse, a definir cuáles son sus ideas".

karina 3 por cientoEscándalo de los audios: Escribieron "3%" en el padrón de Karina Milei

"Hemos escuchado que en algunos distritos ha habido demoras, pero ojalá que sea con total normalidad y que sea en paz, que es lo más importante", añadió. Consultado sobre la participación, advirtió que en sus recorridas notó que "había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban". "Si no vota mucha gente, hay que analizar por qué, de qué manera", subrayó.

Con información de C5N

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail